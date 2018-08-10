10 августа, какой церковный праздник по православному календарю: какой праздник в России сегодня, 10.08.2018

Количество праздников, которые отмечаются в нашей стране, является довольно внушительным. По этой причине россияне активно задаются вопросом, какой сегодня праздник? Они не хотят упустить из вида тот или иной важный праздничный момент.

Сегодняшний день в этом отношении не является исключением. Так, 10 августа 2018 года отмечается следующий церковный праздник: празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери. Также сегодня отмечается международный день биодизеля. Народный календарь указывает на следующий праздник: Прохоры-Пармены.

Какой церковный праздник сегодня, 10 августа: празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая "Одигитрия-Смоленская", известна на Руси с древнейших времен. Одигитрия (греч. - Путеводительница) - один из самых распространенных типов изображения Пресвятой Богоматери с младенцем.

Греческий император Константин Порфирородный, выдавая свою дочь царевну Анну за черниговского князя Всеволода Ярославича, благословил ее в путь чудотворной иконой Одигитрией . После смерти князя Всеволода его сын Владимир Мономах перенес икону из Чернигова в Смоленск. Икона с 1111 г. хранилась в Смоленском соборном храме, откуда произошло современное название иконы. С помощью Божией благочестивый князь Владимир Мономах смирил непокорных удельных князей и, став великим князем Киевским, своей крепкой десницей установил на Руси мир и спокойствие.

Из многочисленных чудес, совершившихся от этой иконы, особо замечательно избавление Смоленска от татар. В 1239 году во время нашествия на русскую землю полчищ Батыя, один из отрядов неприятеля отправился к Смоленску. Жители города, видя неминуемую гибель и не имея возможности отразить грозного врага, обратились с горячей молитвой к Богородице. Богоматерь услышала их молитвы и даровала спасение городу ради Своей иконы "Одигитрии" через Своего верного раба благочестивого воина Меркурия (память 24 ноября), который защитил жителей города.

Святая икона Божией Матери именуемая "Смоленская" - одна из главнейших святынь русской земли. Верующие получали и получают от нее обильную благодатную помощь. Матерь Божия через Свой образ заступает и подкрепляет нас указывая путь ко спасению.

Празднование в честь "Смоленской" иконы Богоматери установлено: 28 июля (10 августа) в память прибытия иконы на Русь в 1046 году, 24 ноября (7 декабря) в память заступничества Богородицы при битве с Батыем и 5 ноября в честь изгнания врагов из Отечества в войне 1812 года.

Какой праздник сегодня: международный день биодизеля

Международный день биодизеля - праздник, учрежденный в честь знаменательного события: 10 августа 1893 года был запущен двигатель Рудольфа Дизеля, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло.

Биодизель - это экологически чистое топливо для дизельных двигателей, получаемое путем химической обработки растительного масла или животных жиров.

Преимущество биодизеля заключается в его экологичности: он не причиняет вреда животным и растениям, а также практически полностью перерабатывается микроорганизмами при попадании в почву и воду. Кроме того, биодизельное топливо относительно безопасно благодаря своей высокой температуре воспламенения. Однако оно редко используется в чистом виде, чаще его добавляют в обычное дизельное топливо.

Какой народный праздник сегодня, 10.08.2018: Прохоры-Пармены

Согласно православному календарю этому дню покровительствуют семь диаконов из учеников апостолов от семидесяти, которые, в свою очередь, были учениками Иисуса Христа.

Эти семь диаконов были избраны общим решением учеников апостолов между ними самими, поручили им заботы о каждодневных бытовых нуждах, раздачу милостыни, словом, выполнение многих хлопот, что позволяло самим апостолам больше времени отдавать проповедованию слова Божия.

Так были выбраны Филипп, Тимон, Стефан, Николай, Никанор, Пармен и Прохор. Именами последних двух назван был праздник, приходящийся на 10 августа. Согласно преданию, Прохор сперва сопровождал в странствиях апостола Петра, затем стал в Никомедии епископом и, наконец, принял в Антиохии страдания за Христа.

О житии Пармена известно только: он с великим старанием и аккуратностью выполнял все, что ему велели апостолы, прислуживал им за столом и оставил мир земной раньше, чем ученики Иисуса покинули Иерусалим. Из других источников - Пармен проповедовал в Македонии, погиб как мученик.

Говаривали: "Прохоры-Пармены - не затевай мены". Считалось, что из торговых сделок этого дня ничего путного не получится: что получишь, сломаешь или потеряешь.

А вот для кузнецов это был день особого почета - даже при том, что их ремесло всегда было среди тех профессий, которые ценились народом и знатным, и простым. Сильные кузнецы, работающие у огня, также нередко наделялись мистическими силами, и кое-где даже ассоциировались с колдунами, потому и жили они частенько на самом краю села.

Впрочем, в таком особом взаимоотношении с "миром" они были не одиноки, схожая не совсем светлая репутация была также и у мельников. Однако расположение кузниц поодаль имело практический смысл, посокольку обеспечивало в случае пожаров безопасность прочих изб.

В этот день в садах собирали урожай груш, извлекали из земли луковицы тюльпанов, а на огородах - копали картошку, прибавляя молодые клубни к нехитрому крестьянскому меню.

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