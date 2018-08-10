Какой сегодня, 10 августа 2018, православный праздник по церковному календарю

Вопрос о том, какой сегодня отмечается праздник, волнует большое количество российских граждан, которые прекрасно осведомлены, что в нашей стране имеется большое количество праздников. Зачастую за ними сложно уследить. Сейчас остановимся на православном празднике, который отмечается сегодня, 10 августа 2018 года.

Какой сегодня православный праздник, 10.08.2018: празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери

Празднование в честь "Смоленской" иконы Богоматери установлено: 28 июля (10 августа) в память прибытия иконы на Русь в 1046 году, 24 ноября (7 декабря) в память заступничества Богородицы при битве с Батыем и 5 ноября в честь изгнания врагов из Отечества в войне 1812 года.

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая "Одигитрия-Смоленская", известна на Руси с древнейших времен. Одигитрия (от греч. - путеводительница) - один из самых распространенных образов Пресвятой Богоматери с младенцем. Смоленская икона Божией Матери - одна из главнейших святынь русской земли.

Верующие получали и получают от нее обильную благодатную помощь. Греческий император Константин IХ Мономах (Порфирородный), выдавая в 1046 году свою дочь, царевну Анну, за черниговского князя Всеволода Ярославича, благословил ее в путь чудотворной иконой Одигитрией. После смерти князя Всеволода его сын Владимир Мономах перенес икону из Чернигова в Смоленск. Икона с 1111 года хранилась в Смоленском соборном храме, откуда и произошло современное название.

Многие новопостроен­ные в России храмы освящались в честь Смолен­ской иконы Пресвятой Богородицы. В Спасской (ныне Смоленской) церкви хранился местночтимый образ Смолен­ской иконы Божией Матери. Эта особо почитавшаяся Богородичная икона была Покровительницей вантеевской земли.

Именно поэтому праздник Смоленской Одигитрии - 28 июля (10 августа) - отмечался в Спасском храме с такой же торжественностью, как престольный. Именно благодаря глубокому почитанию Смоленской иконы Божией Матери, намоленной нашими православными ивантеевскими предками, в народной памяти за Спасским храмом закрепилось назва­ние Смоленского - в честь местночтимого обра­за Смоленской Одигитрии.

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