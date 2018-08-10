Православный праздник сегодня, 10 августа: чествование Смоленской иконы Божией Матери

Какой сегодня православный праздник по церковному календарю? Этот вопрос остается очень актуальным по той причине, что люди не хотят пропустить какой-либо важный православный праздник. Сегодня, 10 августа, таковой имеется. Речь идет о праздновании в честь Смоленской иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник сегодня, 10.08.2018: празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери

Празднования в честь Смоленской иконы Божией Матери установлены (по новому стилю): 10 августа - в память возвращения Смоленска России в 1525 году.

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая "Одигитрия-Смоленская", известна на Руси с древнейших времен. Одигитрия (от греч. - путеводительница) - один из самых распространенных образов Пресвятой Богоматери с младенцем.

Смоленская икона Божией Матери - одна из главнейших святынь русской земли. Верующие получали и получают от нее обильную благодатную помощь. Греческий император Константин IХ Мономах (Порфирородный), выдавая в 1046 году свою дочь, царевну Анну, за черниговского князя Всеволода Ярославича, благословил ее в путь чудотворной иконой Одигитрией. После смерти князя Всеволода его сын Владимир Мономах перенес икону из Чернигова в Смоленск.

Икона с 1111 года хранилась в Смоленском соборном храме, откуда и произошло современное название иконы. С помощью иконы Божией Матери благочестивый князь Владимир Мономах смирил непокорных удельных князей и, став великим князем Киевским, своей крепкой десницей установил на Руси мир и спокойствие.

Из многочисленных чудес, совершившихся от этой иконы, особо замечательно избавление Смоленска от татар. В 1239 году, во время нашествия на русскую землю полчищ Батыя, один из отрядов неприятеля отправился к Смоленску.

Жители города, видя неминуемую гибель и не имея возможности отразить грозного врага, обратились с горячей молитвой к Богородице. Богоматерь услышала их молитвы и даровала спасение городу ради Своей иконы "Одигитрии" через Своего верного раба благочестивого воина Меркурия, который проникнув ночью в стан Батыя и перебив множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина, защитил жителей города.

Смоленская икона Пресвятой Богородицы относится к иконописному типу Одигитрия. Богородица изображена по пояс, левой рукой она поддерживает младенца Христа, держащего в левой руке свиток, а правой рукой благословляющего. На обороте первообраза было изображено распятие с греческой надписью "Царь распят" и видом Иерусалима. При поновлении иконы в 1666 году к изображению распятия на обороте были добавлены фигуры Богородицы и Иоанна Богослова.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







