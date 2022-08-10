Россиянам рассказали, как не пострадать от мошенников в интернете

Russf Авг 10, 2022 Интересное

В настоящее время мошеннические схемы в интернете очень популярны. В основном их действие заключается в выманивании личных данных граждан или данных их банковских карт.

Специалисты Роскачества рекомендуют не сообщать никому свои данные. Особенно это касается случаев, когда поступают звонки с предложением о получении каких-либо выплат от Госуслуг. Эксперты предупреждают, что этот сервис не осуществляет выплаты. Все помощники и консультанты, предлагающие свое содействие в получении денег от Госуслуг, вероятнее всего, являются мошенниками.

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