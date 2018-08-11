Церковные праздники в августе 2018 в России: календарь православных праздников на август

Сколько православных праздников отмечается в августе 2018 года? Этот вопрос не теряет своей актуальности, несмотря на то, что последний летний месяц постепенно подходит к своей середине. Люди живо интересуются календарем церковных праздников.

Сразу же нужно уточнить, что в августе верующие отмечают ряд важных православных праздников - Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Также в этом месяце держат Успенский пост и вспоминают преподобного Серафима чудотворца, Илью пророка, князей стратотерпцeв Бориса и Глеба, апостола Матфея.

Церковные праздники в августе 2018 года:

Последний летний месяц лета насыщен разными церковными событиями в 2018 году. Начнется он с ежегодного Дня Ильи (2 августа), который вводит запреты на дальнейшее купание в водоемах, реках и озерах.

Начиная с 14 августа начинаются праздники, посвященные Спасителю. Конкретно в этот день чествуется Медовый Спас и строгий Успенский Пост, который завершится 27 августа, а сразу за ним 28 августа последует Успение Пресвятой Богородицы, день, в который православные вспоминают смерть Божьей Матери.

19 августа среди поста мы будет отмечать ежегодный Яблочный Спас, а 29 - Ореховый.

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