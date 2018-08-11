Какой сегодня, 11 августа, православный праздник по церковному календарю: праздники в России сегодня, 11.08.2018

Количество праздников, которые отмечаются в нашей стране, поражает воображение. Дело в том, что на тот или иной день приходится множество важных событий и дат, о которых нужно помнить и постоянно вспоминать, дабы не упустить из вида.

Важнейшим православным праздником, который приходится на 11 августа, является Рождество святителя Николая Чудотворца. В свою очередь в России отмечается День физкультурника. Народными является следующий праздник: Калинник.

Какой церковный праздник сегодня, 11.08.2018: Рождество святителя Николая Чудотворца

Рождество святителя Николая Чудотворца сейчас является одним из главных церковных праздников и очень почитается среди верующих.

Наверное, каждому из нас может прийти на ум хотя бы один случай из жизни, когда высшие силы помогали скоро и по-доброму выйти из затруднительных ситуаций. Порой решение приходит настолько скоро и без усилий, что часто мы забываем поблагодарить святых за их милость и любовь к нам, выраженную подобным способом. Церковные праздники - прекрасная возможность выразить свою признательность Божьим угодникам и, в частности, Николаю Чудотворцу, который всю свою жизнь являлся образцом кротости, незлобия, милосердия и безвозмездной любви к ближним. А когда лучше вспомнить добрым словом святого, как не в день его рождения?

В православном календаре Николаю Чудотворцу посвящено несколько праздников. Зимой, 19 декабря, мы вспоминаем день смерти святого, 11 августа - его рождение. В народе эти два праздника называли Никола Зимний и Никола Осенний. А вот 22 мая верующие вспоминают перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, которое произошло в 1087 году. На Руси этот день именовали Никола Вешний (то есть весенний) или Никола Летний.

Какой сегодня праздник в России: День физкультурника

В первые десятилетия установления советской власти руководители страны осознали, что страна не может быть здоровой и успешной без здоровья ее жителей, и начали активно пропагандировать физкультуру и спорт.

Ни одно шествие ли демонстрация не обходились без жизнерадостных физкультурников и спортсменов, идущих впереди колонны демонстрантов. Так постепенно в сознание масс начали внедрять мысли о здоровом образе жизни, здоровом теле, стали развиваться различные физкультурные общества, физкультурные факультеты при высших учебных заведениях.

А в 1939 году Совет Народных Комиссаров учредил День физкультурника, отмечаемый во вторую субботу августа. Сегодня это праздник не только спортсменов - профессионалов, но и тех, кто любит физкультуру и спорт независимо от профессии и возраста.

Праздник по народному календарю сегодня, 11 августа: Калинник

Название праздника связано с именем святого мученика Каллиника Киликийского, жившего на рубеже 3-4 веков. Однажды он в Анкире своей проповедью о едином Боге прогневал язычников, и те немедля отвели его на суд, где вершил расправу игемон Сакердон.

Там после недолго разбирательства для проповедника была выбрана жестокая казнь - на Каллиника надели сапоги из железа, покрытые изнутри гвоздями, и в них заставили идти до места казни, где бросили живого в огонь. Но все эти пытки не тронули тела мученика. Позже он был похоронен христианами.

Имя святого так явно перекликается с названием ягоды калины, как раз наливающейся спелостью к этому времени, что праздник посвятили и ей, тем более, что она, столь любимая на Руси, это вполне заслужила. Калина символизировала непорочную красоту и чистоту, а ее горький вкус был символом девичьей судьбы, когда по воле родителей приходилось выходить за немилого.

Ягода шла на компот, мармелад и кисель, толкли для еды с медом, пекли особые пироги – калинники. О том, как их готовят, поведал В. Даль: "Щепоть калины завернет в ржаное тесто хозяйка пирожком, расправит, запеленает сухим капустным листом - и на противень, в печь, на вольный дух, пусть потомится и зажарится. А как хлебом потянет, как запахнет лакомством - открывай заслонку, вынимай готовые калинники. Лист капустный отрясется - и вот он, пирог с калинкой, с лесным душком!".

Утренние заморозки, вредившие последним хлебам на полях, тоже именовали калинниками, их прогонять пытались: "Пронеси, Господи, мороком, а не морозом". Мороком называли утренний туман, суливший добрые овсы и ячмень: "Коли на Каллиника туман — припасай косы про овес с ячменем". Осеннее ненастье предвещал вновь зазеленевший овес.

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