Эвелина Бледанс получила букет невесты. Видео

49-летняя Бледанс загорала возле бассейна, прям туда и принесли ей букет невесты. Оказалось, что за день до этого Эвелина Бледанс принимала участие в свадебной церемонии, и невеста решила отдать заветный букет именно ей.

В прошлом году Эвелина Бледанс призналась, что некоторое время назад развелась со своим третьим мужем Александром Семиным. Долгое время артистка скрывала эту информацию от общественности, но позже все же решила признаться. Теперь она сама воспитывает их сына Семена, который родился с синдромом Дауна. Телеведущая очень любит наследника и старается проводить с ним все свободное время.

Сегодня Эвелина решила отдохнуть в Подмосковье и опубликовала видео, на котором запечатлена у бассейна в белом купальнике. Именно в этот момент к ней подошла девушка и вручила звезде свадебный букет. Оказалось, что за день до этого артистка присутствовала на свадьбе, но только позже невеста поняла, что все ее подруги уже замужем. «Ну вот букет невесты меня нашел. Вчерашняя невеста принесла мне букет, рассказав, что на их свадьбе все были замужние, и я выбранный всеми кандидат на этот букет. Как приятно, когда тебя любят и желают счастья абсолютно посторонние люди», — поделилась Бледанс.

Не так давно актрисе приписывали роман с молодым коллегой. Однако журналисты выяснили, что Эвелина Бледанс живет со взрослым мужчиной. Сама артистка подтвердила, что предпочитает ухажеров постарше.

Она с радостью приняла букет и в благодарность сфотографировалась с девушкой. В комментариях певица призналась, что очень хочет найти себе жениха. Поклонники были рады тому, что артистка получила такой знак судьбы. Многие уверены, что с такой притягательной внешностью она легко сможет найти новую любовь. «Вот фигура… У меня такая была только в 18 лет», «Шикарная женщина! Так держать!», «Вы умница и красавица и , безусловно, заслужили право на любовь», «Такая без мужа не останется», — прокомментировали пост подписчики.

Ну вот букет невесты меня нашёл ))) Вчерашняя невеста принесла мне букет, рассказав, что на их свадьбе все были замужние, и я выбранный всеми кандидат на этот букет. Как приятно, когд тебя любят и желают счастья абсолютно посторонние люди🌞🌞🌞 #советдалюбовь #свадьба #бледанс #свадебныйбукет Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 9 Авг 2018 в 5:56 PDT

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







