Какой сегодня, 12 августа, православный праздник по церковному календарю: праздники в России сегодня, 12.08.2018

Какой сегодня праздник в России? Этот вопрос на регулярной основе возникает у большого количества граждан нашей страны. В этом материале постараемся заострить внимание на наиболее известных праздниках, которые выпадают на сегодня, 12 августа.

Так, сегодня отмечается День строителя. В свою очередь международным праздником является День молодежи. Также на сегодняшний день выпадает православный праздник: Силуан и Сила.

Какой сегодня праздник, 12.08.2018, в России: День строителя

День строителя - официальный профессиональный праздник представителей этой незаменимой профессии - празднуется он в России ежегодно во второе воскресенье августа. Таким образом, на вопрос "какого числа День строителя в 2018 году" можно с уверенностью ответить: 12 августа.

День строителя - один из тех профессиональных праздников, которые широко отмечаются по всей России. Праздник этот учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года "Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя" и отмечается во второе воскресенье августа.

12 августа 1956 года в СССР впервые официально отпраздновали День строителя. В те годы в СССР обратили особое внимание на строительство жилья и форсировали возведение жилых зданий с целью обеспечения жильем советских семей.

Именно тогда начали возводиться знаменитые "хрущевки". К 1980 году планировалось построить по квартире каждой семье! Сейчас молодые семьи об этом могут только мечтать.

Этот профессиональный праздник отмечают все, кто так или иначе имеет непосредственное отношение к строительству - строители, архитекторы, проектировщики, работники промышленности стройматериалов, ветераны отрасли и ее современный кадровый состав.

Какой праздник сегодня: международный день молодежи

12 августа празднуется Международный день молодежи. Событие учреждено Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года. Первый раз Международный день молодежи справляли 12 августа 2000 года.

Во многих странах мира устраивают праздничные мероприятия: концерты, соревнования, флешбомы и благотворительные акции. "Виновники" торжества также принимают участие в подготовке всевозможных конкурсов, концертов и соревнований.

На сегодняшний день в мире проживает рекордное число молодых людей - около 1,8 миллиарда детей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет.

Добавим, что также ежегодно во многих странах отмечаются еще и Всемирный день молодежи, и свои Дни молодежи, для которых каждое государство установило свои даты. В России - это 27 июня.

Какой церковный праздник сегодня, 12 августа: Силуан и Сила

День посвящен апостолам от семидесяти - Силу и Силуну, соратникам святого Павла. Легенда гласит: Варнава и Павел после Собора апостолов в Иерусалиме в 51 году направились в Антиохию, чтобы объяснить ее жителям соборное послание, их сопровождал Сила, особо поддерживающий Павла.

Так трое проповедников прошли Македонию, Сирию, Филиппы и Киликию, когда же они дошли до Коринфа, Сила стал его епископом, за ним числятся многие знамения и чудеса. Силуан тоже был в ученичестве у Павла, он спустя долгие годы странствий стал известен, как епископ Солунский. Правда, существует предположение, что Силуан и Сила - это один человек, и на это вполне указывает и сходство имен святых.

На ту пору рожь в полях тяжелела от спелого зерна, и хлеб склонялся к земле, о чем говаривали: "На Силу и Силуана рожь бывает пьяна". Вместе со сбором яровых подходила пора посева озимых: "Сила хлеб силит", "Посеешь рожь на Силу - родится сильно". Считали в те времена, что день этот волшебным образом прибавляет силы всему, что растет на земле - "на Силу от земли берут силу", а также и людям.

Кроме того, день этот давал возможность наказать ведьм за воровство молока. Ведь они не просто крали его, но и могли прямо-таки задоить буренок до смерти. А на Силуана и Силу ведьмы просто опивались молоком, после чего "обмирали" - крепко-крепко засыпали. Поэтому самые ловкие могли подобраться и прижечь ведьминские пятки соломой. После чего ведьме станет не до коров – ведь сила ее колдовская исчезнет в земле.

Были свои погодные приметы. Ярко мерцающие на рассветном небе звезды сулили ливень. Хмурая прохладная погода, напротив, говорила, что дождь не случится. А поднявшийся вечером ветер предсказывал затяжное ненастье.

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