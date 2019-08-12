Критик объяснил, что может стоять за скандалом Фадеева и Наргиз

12.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Критик объяснил, что может стоять за скандалом Фадеева и Наргиз
Музыкальный критик Александр Волков не исключил, что скандал между известным продюсером Максимом Фадеевым и певицей Наргиз на самом деле может быть просто пиар-ходом.

«Они оба (Наргиз и Фадеев. — Прим. ФАН), безусловно, талантливые музыканты, и такой разлад может пойти им на пользу», — заявил Волков.

По мнению критика, важно все-таки больше внимания уделять именно творчеству артистов, а не скандалам вокруг них.

«Можно оценивать музыку, прическу, а скандалы — не стоит», — пояснил Волков в комментарии URA.RU.

Не стал исключать он и такой вариант, что Наргиз начала писать песни сама.

«Почему бы и нет. Может у нее есть какие-то наброски», — заключил специалист.

Как сообщалось ранее, продюсерский центр Фадеева MALFA запретил Наргиз исполнять песни, написанные композитором, разорвав с ней контракт. Об этом журналистам заявила сама артистка. Более того, по словам Наргиз, MALFA рассылает организатором ее концертов письма о том, что выступления якобы отменяются.

Промоутер Сергей Лавров заявил, что Фадеев мог прервать сотрудничество с Наргиз из-за пристрастия певицы к спиртному.

Отметим, что масла в огонь подлило заявление Фадеева в его Instagram о том, что он для начала работы над чем-то новым, ему нужно сначала покончить с прежними проблемами. Так, по мнению подписчиков, он намекнул на Наргиз.

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