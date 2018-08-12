Магнитные бури в августе: когда будут, расписание, вред для человека

Август 2018 года, запомнится множеством магнитных бурь. Метеозависимые люди должны быть готовыми к наступлению неблагоприятных дней, которые не лучшим образом скажутся на их здоровье.

Повышенная солнечная активность будет сопровождаться высоким атмосферным давлением и повышением температур. Учеными установлено, что метеозависимых людей на планете всего 10%, в группе риска люди имеющие сердечные и нервные болезни.

Расписание магнитных бурь в августе 2018 года

В момент солнечной активности происходят выбросы энергии солнца, в это время в галактику попадают плазменные и химические вещества. Движение этого потока сталкиваются с магнитным полем земли и оно искажается, это способствует возникновению магнитных бурь. Известно, что человеческие органы имеют магнитную полярность, а изменившийся фон планеты способствует их сбоям. Некоторые люди остро воспринимает такие явления, повышения чувствительности появляются из-за неумения адаптироваться. У таких людей, как правило, снижен иммунитет, имеются хронические болезни, или же были произведены хирургические вмешательства накануне.

Обычно появление магнитных бурь определяется за малый промежуток времени до их начала, предварительные данные получают примерно за 48 часов до возникновения. Метеорологами составлен предварительный расчет появления магнитных бурь и силы их колебаний, влияющих на здоровье человека в августе 2018 года. Слабое волнение магнитных волн ожидаются 2, 3, 10, 13, 14 августа, этот период чреват изменением эмоций человека, могут возникать колебания в сосудистом тонусе влияющие на артериальное давление. Средние всплески будет 29 августа, возможна повышенная утомляемость, бессонница, резкая смена эмоций, риск ВСД скачков.

Мощные магнитные бури ожидаются с 16 по 20 августа, а сверхмощная буря произойдет 17 августа. Проблемы возникнут с сердечным ритмом участиться сердцебиение, появятся головные боли вплоть до потери сознания. Также возможно усиление суставных болей, проблемы с запоминаемостью и концентрацией внимания, хроническая усталость. В это время следует быть осторожными: беременным женщинам, пожилым людям и детям. Также, это неблагоприятно сказывается на самочувствии сердечников, неврастеников и людей, имеющих кардиостимуляторы.

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