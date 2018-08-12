Пенсионная реформа в России сейчас, последние новости: когда поднимут пенсионный возраст

Пенсионная реформа, о планах на реализацию которой рассказал недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев, вызывает массу вопросов. Россияне пытаются понять, что будет после изменений и когда конкретно будет повышен возраст выхода на пенсию.

Пенсионная реформа в России 2018

Высокий уровень медицинского обслуживания позволяет с одобрением смотреть на пенсионную реформу. Об этом заявила эксперт из Карачаево-Черкессии Тамара Лайпанова.

По её словам, люди стали всё чаще и дольше работать, потому что продолжительность жизни растёт также, как и уровень обслуживания в поликлиниках.

Она считает, что в повышении пенсионного возраста нет ничего страшного, потому как реформа будет проходить постепенно с длительным переходным периодом.

При этом, по словам Лайпановой, президент России Владимир Путин ещё будет вносить коррективы в реформу, предложенную в июне правительством.

Новости о пенсионной реформе

Пенсионный вопрос - сложный, но он продиктован, в первую очередь, экономическими факторами. Об этом заявил член партии "Единая России" в Чечне Адлан Динаев.

Он отметил, что учитывая сложность данного вопроса, партия решила провести по всей России слушания в каждом регионе.

Эксперт заявил, что пока что законопроект окончательно не утверждён и во втором и третьем чтении наверняка будет внесено немало различных поправок.

Динаев считает, что обязательно нужны поправки по вопросу трудоустройству - именно этот вопрос встаёт остро вследствие того, что людям придётся работать до 63-65 лет.

Что будет с пенсионным возрастом

Правительство подготовит серьёзные гарантии для сохранения рабочих мест лицам, которым до пенсии остаётся несколько лет. Об этом сегодня заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что власти могут серьёзно ужесточить ответственность для тех работодателей, которые увольняют без какой-либо уважительной причины людей этой категории.

Медведев при этом заявил, что если данные инициативы палаты парламента одобрят, то они будут внедрены соответствующие предложения.

Нам кажется, что об этом стоило позаботиться гораздо раньше. Будто бы эта проблема возникнет скоро - она уже существует давно.

Если сейчас после 50 лет людей увольняют, то после повышения пенсионного возраста в 60-65 лет и подавно это будут делать, обходя все законы.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







