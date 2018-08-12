Православные праздники в августе: календарь церковных праздников на август 2018

Большое количество праздников, которые отмечаются в августе 2018 года, относятся к числу православных. По этой причине важно о них помнить и не упускать из вида. Предлагаем в свежем материале ознакомиться со всеми церковными праздниками, выпадающими на август.

Какие церковные праздники в августе 2018 года?

Итак, череда постов и праздников начинается 14 августа Успенским постом, который продлится до 27 августа, и завершится последним августовским праздником - Успением Богородицы, 28 августа. Пост очень строгий, как Великий, только короче намного, всего 2 недели. Разрешена только растительная пища, и лишь 19 августа, в праздник Преображения Господня, можно порадовать себя рыбой.

Медовый Спас, который начинается вместе с Успенским постом, 14 августа. В этот день традиционно святится мед нового урожая. Во всех домах пекутся вкуснейшие ароматные медовые коврижки, пряники, блины, варят медовый квас, медовуху, пасечники кусочками сотов угощают детей и неимущих. Еще одно народное название "Спас на воде" - что оно обозначает? Это связано с опять таки древней традицией чистить в это время все колодцы и водоемы, а также святые родники. В этот день купались, мыли скот и в водоемы больше купаться не ходили.

Яблочный Спас связан с Преображением Господним, наступает через 5 дней, то бишь 19 августа. Именно в этот день пред своими учениками Господь преобразился, и показал им Свою Божественную Сущность.

К этому времени в садах вовсю поспевают яблоки. Виноград, груши, и народ идет с ними в храмы - чтобы сначала освятить, отдать, так сказать, первый урожай Богу, который нам его и послал, а потом уже с чистой совестью и самим вкушать, и других угощать.

Многие спрашивают - а можно ли есть яблоки до Спаса? Ну, для монахов запрещено, а уж мирянам самим решать. Но - стоит ли не удержаться, не дожидаясь праздника, есть яблоки? Много других вкусностей дарит нам земля.

28 августа наша церковь празднует Успение Богородицы. Казалось бы, Божья Матерь умерла, а христиане ликую, не парадокс ли? Нет, конечно. Пресвятая Мария не умерла, а уснула (отсюда название "Успение"), и взята была Своим Пречистым Сыном на небеса в Своей телесной оболочке. И теперь оттуда, с небес, Она всем нам помощница и заступница, потому что любит нас всех, и считает детьми своими.

29 августа нас ждет еще один Спас - ореховый. Именно этот день связан с перенесением Нерукотворного Образа Христова в 944 г в Константинополь. Это было первое изображение Господа, которое Он нам Сам дал. Он утерся платом после умывания, и на плате отпечатался его Святой лик. Потому этот Спас еще называют "Спас на холсте".

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