Путин не будет отменять пенсионную реформу

Очень важная тема последних дней для всей России - пенсионная реформа. Граждане пытаются понять, действительно ли власти реализуют ее в первостепенном виде, а именно пенсионный возраст для мужчин будет поднят до 65 лет, а в случае с женщинами - до 63 лет.

Пока по этому поводу ведутся жаркие дискуссии. В них старается не принимать участие глава государства Владимир Путин, который целенаправленно дистанцируется от любых обсуждений. Впрочем, источники в Кремле уверяют, что на самом деле президент самым внимательным образом следит за реакцией общества.

Самые свежие заявления со стороны Кремля свидетельствуют о том, что в ближайшие дни Путин сделает новое заявление по поводу пенсионной реформы. Уже точно известно, что президент не будет отменять реформу, но всем своим видом покажет, что интересы рядовых граждан следует учесть.

В планы президента входит четкое указание правительству относительно того, в каком направлении следует двигаться в дальнейшем, когда речь зайдет о конкретной реализации пенсионной реформы. Например, Путин против того, чтобы пенсионный возраст для женщин был поднят до 63 лет. Он предлагает и в дальнейшем будет настаивать на послаблениях.

Вместе с этим допускаются и другие варианты послабления реформы. В качестве примера можно обратиться к инициативе советников Путина о том, чтобы нынешний пенсионный возраст был сохранен для некоторых категорий граждан, которые находятся в уязвимом с социальной точки зрения жизненном положении.

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