Россиянам объяснили, будет ли пенсионный референдум

Граждане России очень живо воспринимают все новости, которые в той или иной мере связаны с пенсионной реформой. В последнее время эта тема является крайне актуальной, так как власти объявили о том, что уже с 1 января 2019 года начнет увеличиваться возраст выхода на пенсию и, мол, избежать этого процесса никак не удастся.

Несколько дней назад ситуация повернулась неожиданным образом. Речь идет о запросе общества на проведение референдума по поводу пенсионной реформы. Россияне пытались заставить властей осуществить народное голосование, но каждый раз натыкались на непонимание. Свежий повод поговорить об этом предоставился решением ЦИК РФ о том, чтобы разрешить возможный референдум по этой щекотливой теме.

Таким образом людей обнадежили. Мол, не все потеряно. Референдум по пенсионной теме вполне возможен. Необходимо просто заготовить грамотные вопросы, чтобы они не вводили россиян в заблуждение.

Однако сегодня эксперты, которые были опрошены нашим сайтом N4k.ru, пришли к выводу, что на самом деле вопрос о проведении пенсионного референдума вовсе не является решенным. Они посетовали на то, что необходима еще длинная дорога к реализации этой затеи. Например, из регионов должно поступить несколько миллионов подписей в пользу референдума. Хоть россияне и готовить проявить активность, но это вовсе не означает, что со стороны властей не будет препятствий.

Соответственно, вопрос о пенсионном референдуме повис в воздухе. Вряд ли правительство после резкого желания поднять пенсионный возраст пойдет на попятную.

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