Успенский пост в 2018 году: какого числа, календарь питания по дням, когда начинается и заканчивается

Успенский пост, который начинается 14 августа, является последним летним православным постом. Он продолжается две недели и всегда начинается и завершается в одно и то же время. Успенский пост напрямую связан с праздником Успения пресвятой Богородицы. Он относится к одному из четырех многодневных постов в православии, а сравнивается с Великим постом по строгости.

Успенский пост 2018: какого числа

Успенский пост начнется буквально через два дня, уже 14 августа 2018 года. Он продлится две недели.

Появление Успенского поста связано с последними днями жизни на Земле Богородицы. Как сказано в преданиях, она узнала день, когда ей суждено уйти из мира и последние дни провела в усиленных молитвах и соблюдая пост. Хотя, будучи святой и непорочной, она не имела нужды в посте, но делала это за простых смертных.

Поэтому верующих призывают подражать образу жизни Богородицы, поститься и воспевать ее. Священнослужители подчеркивают, что основной смысл Успенского поста заключается как раз в подражании подвигу Богородицы.

Успенский пост: календарь питания по дням

В ходе поста православные также празднуют Яблочный Спас, а через день после его окончания христиан ждет третий - Хлебный Спас.

Успенский пост, согласно церковному уставу, по своей строгости приравнивается к Великому. Но с другой стороны - соблюдать его не сложно, так как в этот период созревает множество фруктов, ягод и овощей, которые можно и нужно кушать.

Виноград и яблоки разрешается есть только после Преображения Господне или, как в народе называют этот праздник, Яблочного Спаса, который православные празднуют 19 августа.

Во время этого поста нельзя есть мясо, молочную продукцию, яйца.

По церковному уставу по понедельникам, средам и пятницам полагается сухоядение, то есть хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, и мед.

По вторникам и четвергам разрешается горячая пища без масла, а в субботу и воскресенье - горячая пища с маслом, также допускается вино.

В Успенский пост разрешается вкушать рыбу только в Праздник Преображения Господня и Успения, если он приходится на среду или пятницу, а разговение начинается на следующий день.

Если Успение Пресвятой Богородицы приходится на другие дни недели, то поста уже нет.

В ходе любого поста важна не диета, а забота о душе. Надо понимать, что Успенский пост это пост, который христианин совершает ради Божией Матери.

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