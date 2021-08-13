В Армении невакцинированных людей могут заставить проходить регулярные тесты ПЦР

13.08.2021 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Армении Минздрав хочет принять новое решение по вакцинации против covid. Если гражданин не хочет делать прививку от опасного вируса, он будет вынужден дважды в месяц делать ПЦР-тесты.

К такому решению вышеназванное ведомство пришло в связи с обострением ситуации с коронавирусом в республике. Ожидается, что с началом нового учебного года количество людей, инфицированных covid, увеличится. Обязательной вакцинации подлежат, в первую очередь, учителя, работники муниципального образования, общественного питания и других государственных органов.

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