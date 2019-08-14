Пользователи разозлились на сравнившую себя с блокадниками Бузову. Видео

Певица, телеведущая и экс-участница «Дома-2» Ольга Бузова сравнила себя с блокадниками. В своем Instagram во вторник, 13 августа, звезда разместила видео, на котором она сидит за столом в купальнике и тщательно облизывает за собой тарелку.

«Вот она, настоящая Ольга Бузова», — комментирует происходящее в кадре оператор.

«Ну вкусно мне! Я — блокадница», — восклицает, смеясь, Бузова.

В комментариях к посту подписчики обрушились на ведущую с критикой за фразу про блокадный Ленинград.

«Не смей упоминать даже это святое слово», — предупредила la.li847.

«Я блокадница»? Совсем что ли с дуба рухнула? Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет!» — возмутилась akinina6911.

«Люди в то время вообще без еды были, а она сейчас приравняла себя к военным людям, которые долг за родину отдали», — написал lazarev_sergei23.

Ранее в июле Бузова анонсировала свой последний концерт. По ее словам, шоу состоится в московском зале Izvestia Hall, где она провела свой первый сольный концерт.

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