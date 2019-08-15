Боярский считает сравнившую себя с «блокадницей» Бузову «пустым местом»



Советский и российский актер Михаил Боярский заявил, что выходку российской певицы и ведущей телешоу «Дом-2» Ольги Бузовой, которая назвала себя блокадницей, облизав тарелку после еды, комментировать не стоит.

В беседе с корреспондентом «Царьрада» он назвал Бузову «пустым местом». По словам Боярского, певица «настолько глупый человек, что даже оскорбить никого не способна».

«Нельзя относиться к пустому месту со значением. Это бессмыслица полная», — подчеркнул актер.

Он заметил, что если бы подобные высказывания звучали от политика или публичного человека, который обладает «весомостью», то можно было бы реагировать.

«Но обращать внимание на человека, который ничего собой не представляет… Мало ли что она может сказать? Она может написать только в сортире что-нибудь. Вот это ее уровень», — жестко сказал Боярский.

Громкий скандал разгорелся вокруг Бузовой, которая ранее в своем Instagram выложила кадры, на которых она облизывает тарелку и называет себя блокадницей. Пользователи Сети обрушились на певицу с гневными комментариями, указав на отсутствие даже малейшего уважения к людям, которые пережили страшное время.

Мать Бузовой попыталась оправдать выходку дочери, рассказав об истории жизни бабушки-блокадницы и заметив, что ее дочь никого не хотела обидеть.



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