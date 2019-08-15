Создатели «Игры престолов» обьяснили, как создали сцену уничтожения Королевской Гавани



Создатели известного сериала «Игра престолов» рассказали, как был создан эпизод уничтожения Королевской Гавани. О секретах съемки поведал специалист по спецэффектам проекта Джо Бауэр.

В интервью Variety Бауэр признал, что битву за Королевскую Гавань, которая происходит в финальной серии, было нелегко снять.

«Для нас с командой больше всего проблем доставил эпизод, в котором Дейнерис уничтожает Королевскую Гавань», — констатировал эксперт.

Для съемки этого эпизода была создана трехмерная модель старой части хорватского Дубровника, который служил декорациями этой локации. В этой работе специалисты применили новые технологии — фотограмметрию и 3D-сканирование. Как пояснил Бауэр, это позволило отказаться от метода, когда необходимо отдельно создавать карты города, чтобы придать ему реалистичный вид.

«Для работы нам нужны были знакомые зрителям достопримечательности Королевской Гавани, — добавил специалист по спецэффектам. — При этом мы расширили город, чтобы съемочной группе было где развернуться».

Сериал «Игра престолов» номинирован по 32 категориям на американской телевизионной премии «Эмми», включая номинацию «визуальные спецэффекты». За эту же награду поборются такие проекты, как «Человек в высоком замке», «Звездный путь: Дискавери», «Орвилл» и «Академия Амбрелла».

В начале месяца сценарий финального эпизода «Игры престолов» был опубликован на сайте премии «Эмми». Благодаря публикации сценария поклонники сериала смогли узнать подробности и детали сюжета. В частности, в нем развернуто описывается гибель Дейнерис Таргариен.



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