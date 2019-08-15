В Интернете обсуждают косвенное доказательство беременности Собчак



Бывшая ведущая скандального шоу «Дом-2» Ксения Собчак в отпуске публикует видеоролики, которые явно намекают на ее интересное положение. Журналистка и ее новый возлюбленный Константин Богомолов отдыхают в Италии.

Судя по ярким и красочным снимкам в Instagram светской львицы, пара отлично проводит время. Поклонники Собчак на новом видео заметили косвенное доказательство того, что она беременна. Фолловеры обратили внимание на округлившийся живот журналистки.

«Ловлю счастье», — загадочно подписала видео ведущая.

Многие участники дискуссии уверены, что Ксения беременна, в связи с чем желают ей здоровья и всего самого наилучшего.

«Ксюша, вы случайно не в положении?» — не успокаиваются комментаторы.

Роман Собчак и режиссера Богомолова вся страна обсуждает в течение нескольких месяцев. На днях в прессе появились сообщения о том, что в сентябре они собираются скрепить свои отношения браком.

Таролог Марианна Абравитова спрогнозировала, что роман Собчак и Богомолова будет ярким, но непродолжительным. По ее словам, любовные отношения будут неординарными. Помимо этого, тандем не сможет держать в секрете бурлящие между ними страсти, поэтому их роман будет оставаться достоянием общественности, обратила внимание таролог. По ее мнению, долго такой эмоциональный накал Собчак и Богомолов не вынесут, поэтому расстанутся.



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