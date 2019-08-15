Хлоя Грин решила бросить «самого красивого преступника мира»



Модель Джереми Микс расстался с возлюбленной Хлоей Грин через два года после начала отношений. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание US Weekly .

Известный как «самый красивый преступник мира» Микс и наследница многомиллиардного состояния, дочь основателя компаний TopShop и TopMan Филиппа Грина Хлоя Грин начали встречаться летом 2017 года, когда модель еще состоял в браке. Узнав об измене супруга, первая жена Микса подала на развод. От этого брака у манекенщика остался сын.

В 2018 году у Микса и Грин также родился мальчик. В настоящее время пара решает вопрос об опеке.

«Они расстались почти два месяца назад, но тем не менее иногда общаются», — цитирует источник издание.

Ранее Микс и Грин обручились и собирались вступить в брак после рождения сына Джейдена. Однако свадьба не состоялась. Согласно сообщениям американских СМИ, наследница многомиллиардного состояния уже вступила в новые романтические отношения. Однако Грин пока скрывает имя нового избранника.

Джереми Микс получил всемирную известность в 2014 году, когда сотрудники полиции опубликовали его снимок в соцсети Facebook. Мужчину обвинили в незаконном хранении оружия и боеприпасов и в последствии приговорили к тюремному сроку.

Пользователи соцсетей отметили выдающиеся внешние данные молодого человека. Когда Микс освободился из тюрьмы после 27 месяцев заключения, ему предложили контракты несколько модельных агентств.

Ранее Газета.ru сообщила, что минувшей весной Микс неожиданно появился на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля с моделью Андреа Сасу. Теперь слухи об окончании отношений модели с Хлое Грин подтвердились.

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