Часть аэропортов России останутся закрытыми до 23 августа

В связи с конфликтом на Украине в конце февраля этого года Росавиация приняла решение о закрытии части аэропортов России. Это коснулось аэропортов в южной части России. Перестали функционировать воздушные гавани Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Также закрылись аэропорты в центральных регионах страны: в Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске и Липецке. Запрет на деятельность аэропортов вводится на короткий срок, однако постоянно продлевается. Новая пролонгация ограничений будет действовать до 23 августа.

Rusfact.com