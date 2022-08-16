Часть аэропортов России останутся закрытыми до 23 августа

Russf Авг 16, 2022 Интересное

В связи с конфликтом на Украине в конце февраля этого года Росавиация приняла решение о закрытии части аэропортов России. Это коснулось аэропортов в южной части России. Перестали функционировать воздушные гавани Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Также закрылись аэропорты в центральных регионах страны: в Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске и Липецке. Запрет на деятельность аэропортов вводится на короткий срок, однако постоянно продлевается. Новая пролонгация ограничений будет действовать до 23 августа.

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