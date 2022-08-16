Ученые предложили новую систему мониторинга загрязнений

По словам специалистов, в настоящее время отслеживание уровня загрязненности воздуха в городах является острой необходимостью. Более того, мониторинг должен осуществляться в режиме реального времени и с высокой точностью. Также эксперты подчеркивают, что оценка уровня загрязненности должна учитывать и новые возможные источники загрязнения.

В связи с этим ученые предложили использовать переносные датчики, которые планируется размещать на транспорте и волонтерах. Информация с датчиков будет обрабатываться системой, что стало возможно благодаря современным технологиям.

Rusfact.com