Ученые предложили новую систему мониторинга загрязнений

Russf Авг 16, 2022 Интересное

По словам специалистов, в настоящее время отслеживание уровня загрязненности воздуха в городах является острой необходимостью. Более того, мониторинг должен осуществляться в режиме реального времени и с высокой точностью. Также эксперты подчеркивают, что оценка уровня загрязненности должна учитывать и новые возможные источники загрязнения.

В связи с этим ученые предложили использовать переносные датчики, которые планируется размещать на транспорте и волонтерах. Информация с датчиков будет обрабатываться системой, что стало возможно благодаря современным технологиям.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.