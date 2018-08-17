Названа причина, почему дочь Путина живет за границей

Личная жизнь российского президента Владимира Путина самым тщательным образом скрывается от глаз посторонних. Несмотря на все попытки россиян узнать подробности, глава государства охраняет этот вопрос, полагая, что окружающие должны интересоваться только его рабочей деятельностью.

Впрочем, время от времени некоторые детали о семейной жизни Путина все-таки становятся достоянием общественности. Например, совсем недавно появились доселе неизвестные данные из биографии старшей дочери президента РФ Марии. Так, оказалось, что девушка в настоящее время скрывается под фамилией Фаассен. Более того, Мария вот уже несколько лет не проживает в России.

Новые данные удалось получить иностранным журналистам, которые провели свое собственное расследование. Полученные результаты указали на то, что старшая дочь Владимира Путина уже несколько раз меняла фамилию. На такие меры она была вынуждена пойти из-за соображений безопасности. Этот же момент вынудил ее перебраться на постоянное место жительства в одну из европейских стран, где ее жизнь тщательно охраняется.

Вместе с этим выяснилось, что какое-то время Мария проживала на территории Нидерландов. Здесь она обзавелась связями и даже вышла замуж за местного бизнесмена.

Примечательно, что сам Путин ранее указывал на то, что его дочери живут и работают в России. Он уточнял, что Мария и Екатерина никак не связаны с политикой.

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