«Ложь во спасение»: Оливер Стоун создаст новую картину



Американский режиссер Оливер Стоун возобновит сотрудничество с актером Бенисио Дель Торо ради своей новой картины «Ложь во спасение» («White Lies»), в котором будет показана история о жизни 3х поколений одного семейства. Ранее Дель Торо уже снимался в триллере Стоуна «Особо опасны».

Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм расскажет о мужчине, пережившем в детстве тяжелый развод родителей и теперь повторяющем их ошибки в собственном браке в отношении сына. В новой картине Стоун будет отвечать не только за режиссеру, но и за написание сценария и продюсирование. В фильме будут затрагиваться такие темы, как чувство утраты, испытываемое человеком в тяжелых жизненных ситуациях, семейные отношения, а также поиски любви.

Оливер Стоун — призер множества кинофестивалей, обладатель таких наград, как «Специальный приз жюри» Венецианского кинофестиваля, BAFTA (лучшая режиссерская работа, 1988), «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля (1990), «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля (лучшая режиссерская работа, 1987), «Золотой глобус» (лучшая режиссерская работа, 1987, 1990, 1992 и лучший сценарий, 1979, 1990), «Оскар» (лучшая режиссерская работа, 1987 и 1990, лучший сценарий-адаптация 1979).

Отметим, что в 2015-2017 годах режиссер снял фильм «Интервью с Путиным» о президенте Российской Федерации Владимире Путине.



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