Мария Максакова не захотела пускать в дом мать убитого мужа



Людмила Николаевна поехала на Украину, чтобы побывать на могиле сына. Она так и не успела попрощаться с Денисом Вороненковым лично. Также женщина хотела увидеть внука Ваню и невестку Марию Максакову, однако эта встреча так и не состоялась.

У Марии Максаковой всегда были непростые отношения с родственниками супруга Дениса Вороненкова. Его мать Людмила Николаевна даже пропустила свадьбу депутата с певицей. Она не успела также проститься с сыном: его убили в Киеве весной 2017 года. После его гибели женщина неоднократно пыталась выйти на связь с Марией и внуком Ваней. Сначала они связывались по телефону несколько раз в месяц, но постепенно звонки стали все реже.

Максакова объясняла это тем, что у нее очень много работы. Певица не только выступает на сцене украинских театров, но и учит студентов. Все это время сын Ваня находится с няней. Чтобы наконец-то встретиться с внуком Людмила Николаевна обратилась в программу «На самом деле». Команда передачи и Дмитрий Шепелев помогли ей с поездкой в Киев.

Людмила Николаевна без проблем приехала на Украину. В эфире телешоу она отметила, что за ней не было никакой слежки. Мать Вороненкова посетила его могилу и возложила цветы. После визита на кладбище она все-таки осознала, что сына нет в живых. Ранее ходили версии: Денис Вороненков мог инициировать убийство, а затем скрыться за рубежом.

Однако во время поездки Людмилу Николаевну ждало разочарование. Она не смогла связаться с Максаковой, а туда, где проживает певица, ее не пустили.

В первый раз Людмиле Николаевне удалось попасть в фойе. Несмотря на то, что она представилась и объяснил, с какой целью приехала, войти ей не дали. На следующий день ситуация ухудшилась.

«Вчера нас пустили в холл, а сегодня сказали не пускать», – заявила мать Вороненкова, когда охранник не дал им войти даже в здание.

людмиоа Николаевна не может понять, почему ее невестка отказывается идти на контакт. На телефонный номер Марии отвечают другие люди.

«Сказали, что ее нету. Я, конечно, в шоке. Не понимаю, что это за отношение», — поделилась Людмила Николаевна.

В студии допустили, что Максакова дала распоряжения не пропускать родственницу. Напомним, у звезды оперы есть поводы не желать общаться с кем-то из близких погибшего депутата, ведь большая часть наследства досталась его второй жене. Ранее было известно, что Мария наладила отношения с другой обездоленной супругой Вороненкова, Светланой Макеенко.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







