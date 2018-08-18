Предложены новые варианты по смягчению пенсионной реформы

Широкие обсуждения пенсионной реформы остаются в центре внимания граждан. Люди в основном интересуются подробностями, но натыкаются на отсутствие должной информации. Властям сегодня не выгодно раскрывать все, что называется, свои карты.

На сегодняшний день можно сделать выводы, что россияне негативно относятся к пенсионной реформе. В большинстве своем граждане нашей страны, причем не только пожилые, требуют от Кремля и правительства изменений, которые будут учитывать их интересы. Проще говоря, людям не нравится, что увеличение пенсионного возраста хотят провести поскорее, не спросив об этом граждан.

Тем временем, если опираться на последние информационные выкладки, можно констатировать, что власти на самом деле опасаются роста негативных настроений в обществе. В этом контексте они готовы пойти на уступки в плане реформы пенсионной системы. Очевидно, что заявление президента Владимира Путина, в котором он попросил парламентариев учитывать интересы россиян, не прошло даром. Сейчас все чаще звучат предложения по смягчению пенсионной реформы.

Новые инициативы поступили от депутатов из Алтайского края. Местные парламентарии предложили провести пенсионную реформу в гораздо более мягких рамках, которые бы устроили львиную долю российских граждан. В частности, они предложили установить новый пенсионный возраст для мужчин в 63 года, тогда как для женщин в 58 лет. Соответственно, их инициатива предполагает снижение нового пенсионного возраста для мужчин и женщин на 2 и 5 лет. Отдельно было заострено внимание на том, чтобы люди, которые длительное время трудятся на вредных производствах, имели возможность выходить на пенсию досрочно.

Одновременно с этим был предложен вариант по более плавному повышению возраста выхода на пенсию: вместо ежегодного увеличения на один год, алтайские депутаты предложили делать это на шесть месяцев. Также поступила инициатива сохранить за пенсионерами, как действующими, так и будущими, все льготы, которые полагаются им по закону.

Пока трудно рассуждать о том, какие конкретны меры по смягчению пенсионной реформы будут утверждены главой государства. Однако уже точно очевидно, что в первоначальном виде реформа приниматься не будет.

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