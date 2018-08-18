Шнуров и Матильда официально оформили развод

Сергей Шнуров и Матильда (Елена) Мозговая официально разведены. Об этом бывшая супруга певца сообщила в Instagram.

Матильда опубликовала фотографию свидетельства о расторжении брака, отметив, что раздел имущества произошел по обоюдному согласию.

"Чтобы прекратить все дурные слухи и домыслы. <…> Наш брак официально расторгнут", — говорится в публикации.

В конце мая Сергей Шнуров сообщил о намерении развестись с Матильдой. Супруга артиста также подтвердила эту информацию.

Лидер группы "Ленинград" женился на Матильде в 2010 году. До этого музыкант уже дважды состоял в браке.



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