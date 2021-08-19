Движение «Мир без нацизма» Бориса Шпигеля: обвинения и приговор, вынесенный Палецкису, сфабрикованы и носят политизированный характер

19.08.2021 Автор: Рубрика: Авторское Отзывов нет »

Международное правозащитное движение «Мир без нацизма», обратилось к властям, судебным и правоохранительным органам Литовской Республики с требованием провести объективное расследование и прекратить преследование  по политическим мотивам Альгирдаса Палецкиса, члена МПД «Мир без нацизма», политика и журналиста, а также обращает внимание международных правозащитных организаций, мировой общественности на приговор, вынесенный Шяуляйским окружным судом Литвы, пишет КП.

"Мы предполагаем, что обвинения и приговор, вынесенные Палецкису, сфабрикованы и политизированы, в корне нарушают один из основополагающих принципов международного права - презумпцию невиновности и фактически являются расправой над политическогим оппонентом", - заявляют правозащитники.

Политический процесс над Палецкисом, обвиняемом в инакомыслии лицом, не согласным с позицией властей, является нарушением Директивы ЕС, направленной на обеспечение фундаментального права на справедливое судебное разбирательство и уважение принципа презумпции невиновности. Формулировка обвинительного заключения ставит под сомнение объективность и справедливость приговора.

Президиум МПД «Мир без нацизма» в сотрудничестве с международными правозащитными организациями будет добиваться справедливости до восстановления честного имени и гражданских прав Альгирдаса Палецкиса, предоставленных ему Конституцией Литовской Республики.

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