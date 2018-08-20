Голикова пообещала пенсионерам тысячную индексацию

Широкие дискуссии по поводу пенсионной реформы, которая должна начаться 1 января 2019 года, приводят к некоторым интересным выводам. Например, пенсионерам обещают куда более радужную жизнь, нежели они вынуждены довольствоваться сегодня.

Новый повод поговорить на эту тему предоставился после заявления заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой. Она в очередной раз попыталась объяснить возмущенным гражданам, что на самом деле пенсионная реформа предполагает исключительно положительные изменения в их жизни, пусть на начальном этапе перемены и не будут слишком заметны.

Голикова указала на то, что "тысячную" прибавку к пенсии получает все граждане пенсионного возраста, включая ныне трудоустроенных. Какие-либо другие, более детальные подробности, она приводить не стала.

Несмотря на отсутствие конкретики в заявлении заместителя председателя правительства, россияне восприняли ее заявление в качестве оптимистического посыла. Люди искренне надеются на то, что обещания властей об улучшении жизни пенсионеров, не будут пустой болтовней.

Что касается конкретных параметров пенсионной реформы, то ее основные моменты будут утверждены позже. На текущий момент самым вариантным вариантом является тот, что предполагает рост пенсионного возраста до 65-ти и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.

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