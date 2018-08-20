Названы плачевные последствия из-за отмены пенсионной реформы

Вокруг повышения пенсионного возраста в последнее время в России ведутся бурные дискуссии. Все больше россиян приходят к выводу, что реформирование пенсионной системы в тем рамках, на которых настаивает правительство, приведет к печальным последствиям.

По этой злободневной теме выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он сразу же выступил за то, чтобы пенсионный возраст начал повышаться со следующего года. В противном случае, как полагает министр, ситуация в стране начнет стремительно ухудшаться. В частности, это может привести к тому, что Пенсионный фонд не сможет исполнять перед гражданами социальные обязательства.

Топилин заострил внимание на такой проблемы современности, как ежегодное увеличение числа пенсионеров и одновременное снижения количества людей трудоспособного возраста, за которых платятся взносы в Пенсионный фонд.

Из этого можно сделать вывод, что становится реальным дисбаланс между объемом перечисленных в Пенсионный фонд страховых платежей и сумм, направляемых на выплату пенсий. Разницу придется покрывать за счет роста поступлений в Пенсионный фонд из федерального бюджета. Проще говоря, это будет осуществляться за счет налогов.

Таким образом можно констатировать, что все больше государственных чиновников выступают за скорейший рост пенсионного возраста. Это означает, что вряд ли Госдума будет отказываться от пенсионной реформы.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







