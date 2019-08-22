Квентин Тарантино впервые будет отцом в 56 лет

22.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Квентин Тарантино впервые будет отцом в 56 лет
Американский режиссер Квентин Тарантино впервые в свои 56 лет станет отцом. Об этом со ссылкой на заявление супружеской пары сообщает журнал People.

«Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить о том, что они ожидают ребенка», — цитирует заявление четы издание.

Каких-либо подробностей журнал не сообщает.

Квентин Тарантино в прошлом году женился на 35-летней певице и модели из Израиля Даниэле Пик. Пара познакомилась в 2009 году, когда Тарантино прибыл в Израиль представлять свою картину «Бесславные ублюдки» (Inglourious Basterds).

Помолвку пара отпраздновала в 2017 году в Нью-Йорке. Среди гостей вечеринки СМИ были отмечены: Ума Турман и Диана Крюгер, актеры Брюс Уиллис и Самюэл Л. Джексон, а также скандально известный продюсер Харви Вайнштейн.

Тарантино заявлял, что, выбирая между семьей и работой, отдал предпочтение кинематографу. Брак с Пик стал для 56-летнего режиссера первым.

Он рассказал, что долго не женился, так как ждал идеальную женщину, сообщила Газета.ru.

«Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю почему — я просто ждал идеальную женщину», — отметал режиссер.

Ранее Тарантино назвал Тимура Бекмамбетова любимым российским режиссером. Об этом режиссер рассказал во время визита в Москву для презентации своей девятой картины «Однажды в Голливуде».

Тарантино признался, что Бекмамбетов — это единственный нынешний российский постановщик, которого он может назвать. Режиссер отметил, что обожает картину «Ночной дозор».

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