Менеджер Заворотнюк опроверг страшную новость об актрисе



Новость о якобы диагностированном онкологическом заболевании у звезды телевизионного сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк шокировала поклонников.

Ранее появились сообщения о том, что 48-летняя актриса якобы из-за рака головного мозга отменила ряд спектаклей в театре, перестала выходить в свет, а в социальных сетях появляется крайне редко.

В Северной столице 8 августа в спектакле «Все мужчины делают это» Заворотнюк заменила Ирина Сотикова. К счастью, представители «главной няни страны» заверили, что отменено всего одно выступление, но вовсе не из-за проблем со здоровьем.

Отмечается, что в последнее время Заворотнюк занялась документами, поскольку ее муж — фигурист Петр Чернышов — гражданин Соединенных Штатов, а потому детям необходимо оформить документы.

«Ребята оформляют документы. Петя же американец, вот и девочкам гражданство оформляет», — передает издание StarHit слова менеджера артистки.

Напомним, в прошлом году Заворотнюк родила дочь от фигуриста Чернышева, это третий ребенок артистки. Радостное событие произошло осенью 2018 года. Но актриса решила рассказать о появлении ребенка лишь в марте текущего года. Артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram снимок журнала, на обложке которого пара позирует с ребенком.



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