Владимир Путин ответил на возмущение пенсионеров

Российский президент Владимир Путин пытался до последнего дистанцироваться от обсуждения конкретных моментов, связанных с пенсионной реформой. Однако в какой-то момент он прервал молчание и выступил с резонансным комментарием.

Так, глава государства объявил о том, что является противником пенсионной реформы в том виде, в каком она была инициирована правительством страны. Он допустил ее принятие только после того, как будут учтены интересы простых граждан, которые, как известно, недовольны планами властей в значительной мере повысить пенсионный возраст.

Вместе с этим свежим ответом Путина на возмущение пенсионеров стал закон, который он подписал несколько дней назад. Этот документ меняет параметры бюджета Пенсионного фонда. Из решения президента следует, что доходы Пенсионного фонда в нынешнем году будут урезаны на 66 миллиардов рублей, тогда как доходы вырастут на 92 миллиарда. Не трудно догадаться, что из-за этого вырастет дефицит бюджета фонда, ежели сравнивать этот показатель с другими годами.

Из всего этого напрашивается логичный вывод, что власти продолжают политику по сокращению социальных расходов. Соответственно, вскрывается очевидный обман властей, так как изначально было обещано, что на "социалке" экономить не будут, тогда как сейчас выясняются совершенно противоположные решения.

Тем временем в ближайшее время Владимир Путин должен выступить с новым заявлением по поводу дальнейшей судьбы пенсионной реформы. Ожидается, что он услышит людей и примет решение о смягчении реформы.

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