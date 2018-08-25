Эдди Мерфи будет отцом в 10-й раз



Девушка Эдди Мерфи Пейдж Бутчер уже не может утаить округлившийся живот. Пара воспитывает двухлетнюю дочь, и для знаменитого артиста очередной ребенок будет уже десятым наследником.

В последние годы Эдди Мерфи известен скорее не достижениями в карьере, а многочисленными скандалами с его участием. Чаще всего в прессе обсуждают бурную личную жизнь артиста и его детей.

Так, уже шесть лет Мерфи встречается с моделью Пейдж Батчер, которая в 2016-м уже подарила актеру дочь. А несколько дней назад избранницу Эдди засняли во время шопинга. Австралийка упорно пыталась прикрыть округлившийся живот, но ей это не удалось. Увидев снимки, поклонники тут же пришли к выводу, что Мерфи и Батчер ждут еще одного малыша.

К слову, для 39-летней модели это будет второй ребенок, а вот для любвеобильного Эдди уже десятый.

Ранее пятерых наследников знаменитому артисту родила его законная супруга Николь Мерфи. Несмотря на то, что их отношения продолжались более десяти лет, влюбленные все равно расстались, ссылаясь на непримиримые обстоятельства. Тогда ходили слухи, что жена звезды комедий просто устала терпеть его многочисленные измены, ведь во время отношений с ней у Эдди родилось двое внебрачных наследников.

Ну, а после развода Эдди и вовсе пустился во все тяжкие. Его постоянно видели в компании новых и новых подружек, до тех пор пока в 2006 году комедиант не начал встречаться с солисткой группы Spice Girls Мелани Браун.

Когда же Мел Би забеременела, Мерфи отказался признавать отцовство. Судебные процессы между бывшими любовниками продолжались несколько месяцев. В итоге певица доказала свою правоту, поэтому сейчас актеру приходится выплачивает алименты на 11-летнюю Энджел, однако общаться с девочкой он отказывается.

Скандальная репутация артиста, по всей видимости, не напугала Пейдж Батчер. По крайне мере, влюбленные абсолютно счастливы вместе, и часто проводят время с дочерью Иззи Уной в разных уголках планеты.

По мнению фанатов, Батчер должна родить в ближайшие полгода. Однако сама модель, как и ее знаменитый партнер, беременность не подтверждают. В последнее время, Мерфи стал все реже давать интервью и откровенничать о личной жизни. Ходят слухи, что актер планирует триумфально вернуться на большие экраны с новыми проектами. За последние семь лет с его участием вышло лишь три проекта, но вполне возможно, что новинка проката под названием «Мое имя — Долемайт», релиз которой намечен на 2019 год, сможет наконец прервать творческое забвение Эдди.

Пока не сообщается, кто родится у многодетного отца и его пассии. Однако сомневаться в том, что именно рядом с Пейдж Батчер Эдди Мерфи нашел тихую гавань и семейное счастье, точно не приходится.



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