Эвелина Бледанс подверглась ЭКО



Вместе с сыном Семеном она побывала на родине ясновидящей Ванги в попытках вымолить ребенка. По возвращении в Москву артистка обратилась в клинику, чтобы при помощи современной медицины стать мамой в третий раз.

Имя Эвелины Бледанс в последнее время буквально не сходит с первых полос – сначала 49-летняя телезвезда объявила о разводе с мужем, затем вступила в конфликт с Константином Хабенским, а недавно еще и выставила на продажу загородный дом за 29 миллионов рублей.

Оказалось, это далеко не все перемены в жизни актрисы. После долгих раздумий Эвелина решилась на рождение третьего ребенка. И, поскольку после расставания с Александром Семиным новую любовь она так и не встретила, Бледанс отважилась на процедуру ЭКО. Примечательно, что сделала она это в присутствии съемочной группы программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Как не раз признавалась артистка, воспитывающая шестилетнего «солнечного» сына Семена, в первом браке с юмористом Юрием Стыцковским она мечтала о дочери, но после несчастного случая девочка родилась мертвой. «У нас около дома был парк, там стояли красивые лавочки и фонари. Женщина, которая идет с большим, беременным животом, как правило, не может стать объектом домогательств. Но это произошло. Это помешало мне стать мамой красивой девочки. Какой-то придурок. Некие удары. Я оказалась в роддоме. Мне сказали, что ребенок родился мертвым», — вспоминала Эвелина.

Бледанс не скрывает, что даже маленький Сема мечтает о сестренке, а страх быть матерью-одиночкой ее не беспокоит.

«Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей», – заявила Эвелина.

Прежде чем обратиться к специалистам, Бледанс посетила родину знаменитой ясновидящей Ванги. В Болгарии она провела время в молитвах о том, чтобы судьба послала ей счастье вновь испытать радость материнства. Вернувшись в Москву, ее желание стало лишь сильнее, поэтому она решилась на искусственное оплодотворение.

По словам телезвезды, смелая мысль пришла к ней после того, как в одном из эфиров Андрея Малахова появилась девушка, считающая себя ее дочерью.

«Я понимаю, что если не сейчас, то когда? Не зря же появилась дочка, которая, как мы думали, моя. Это стало знаком для меня, что я должна попробовать родить дочку. Не знаю, получится или нет, но я хочу поверить в мечту», – призналась Бледанс.

Результаты процедуры будут известны через две недели, и Эвелина очень надеется на положительный ответ. А вот какого мужчину она выбрала в качестве донора генетического материала звезда не раскрывает. Кроме того, Бледанс призналась, что изначально даже не рассматривала суррогатное материнство, будучи убежденной, что сможет выносить ребенка самостоятельно.

«Эвелина очень переживала, мы ее поддерживали. Она трепетно беспокоилась, что будут осложнения. Все прошло идеально. У нас процентов 60 женщин возрастом за 40 лет», – рассказала гинеколог-репродуктолог Хатуна Сурмава в эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».



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