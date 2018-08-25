«Мне хотелось вытащить свои глаза». Рита Дакота прокомментировала измены супруга



Певица Рита Дакота, чей развод с Владом Соколовским был одним из важных событий в российском шоу-бизнесе за последнее время, открыла новый канал на YouTube. В первом видео девушка рассказала, как пережила известия об изменах мужа, и поделилась своими дальнейшими планами.

В начале видео Рита Дакота призналась, что заподозрила неладное ещё до того, как получила доказательства измены Влада. Девушка решила, что всё дело в послеродовой депрессии, и даже отправилась к психологу.

"Я хоть не знала наверняка об изменах, но я чувствовала всё равно какой-то фейк, я чувствовала что-то не то"

- Рита Дакота

В дальнейшем певица узнала, что муж изменял ей на протяжении всех отношений. По её словам, истории об изменах стали всплывать одна за другой, и развод стал единственным выходом из ситуации.

"Я получила кучу доказательств, жутких, включая видео, после которых мне хочется вытащить свои глаза"

- Рита Дакота

Первое время девушка не могла справиться с болью и пыталась глушить её алкоголем. Однако куда лучшим выходом из депрессивного состояния оказалось общение с психологом и маленькой дочерью.

"Я несколько дней рыдала на полу в луже слёз в окружении близких людей. <...> Я попробовала побухать неделю, это грустно, ещё хуже становится. Начинаешь себя жалеть, начинаешь растрачивать последние остатки драгоценной энергии, и тебе хочется сдохнуть"

- Рита Дакота

По словам Риты, сперва она хотела ответить ударом на удар и выложить все доказательства на всеобщее обозрение. Но в дальнейшем девушка решила ограничиться честным рассказом о причинах развода.

"Я имела право на то, чтобы сказать правду и не обелять своего палача, своего обидчика, человека, который меня растоптал, отнял у меня всё и растоптал мою жизнь"

- Рита Дакота

Певица утверждает, что, несмотря на всё пережитое, не испытывает ненависти к бывшему мужу. Она даже благодарна ему за прекрасную дочь и за то время, что они были вместе.

"Я была счастлива практически каждый день жизни рядом с Владом. У меня была семья, у меня была любовь, и это прекрасно"

- Рита Дакота

Теперь Рита планирует изменить свой образ жизни и даже попробовать аюрведу. Кроме того, она хочет отправиться в путешествие в Индию и написать книгу. Девушка надеется, что это поможет ей пережить боль от предательства любимого человека.

"Я хочу верить в любовь, хочу верить в искренность, хочу верить в человека. Хочу верить, что однажды это всё переболит"

- Рита Дакота



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







