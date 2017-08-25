Оформление микрозайма: полезные советы новичкам

Микрозайм онлайн доступен многим, однако иногда микрофинансовые организации отказываются выдавать кредиты заемщикам. Причин этому несколько, и, если в выдаче кредита было отказано, есть смысл задуматься над тем, что могло стать причиной отрицательного вердикта.

Зачастую отказы мотивируются тем, что заемщик хочет взять слишком большую сумму. Кредитный инспектор, не желая брать на себя ответственность, попросту отказывает в выдаче денег, хотя формальных оснований к этому нет. Хорошо, если он при этом связывается с клиентом и объясняет ему причину отказа в выдаче кредита онлайн, но так происходит далеко не всегда. Если вы впервые хотите попробовать оформить микрозайм впервые, не указывайте максимальные суммы в заявке. Скорее всего, вам будет отказано.

Для того чтобы гарантированно получить займ на карту, ведущие специалисты и аналитики ресурса online-credits.com советуют воспользоваться услугами нескольких сервисов, распределив между ними кредиты.

Иногда причина отрицательного решения объясняется тем, что заемщик в прошлом успел испортить кредитную историю. Информацию об этом факте способна получить любая микрофинансовая организация. Выход один: обратиться в другой сервис, более лояльно относящийся к тем клиентам, кто в прошлом имел проблемные микрозаймы.

Ошибка в заполнении анкеты является еще одной частой причиной отказа в получении займа на карту. При чем если речь идет об опечатках, то клиенту будет предложено внести изменения. Но если инспектор подозревает, что его пытаются обмануть, рассчитывать на получение денег в долг не стоит.

Как правило, сложнее всего приходится тем клиентам, которые впервые захотели попробовать оформить микрозайм. Внимание к таким заемщикам максимальное. Однако некоторые сервисы наоборот всячески поощряют именно новых пользователей, предлагая им даже более выгодные условия, чем постоянным клиентам. Попробуйте найти такую компанию, тем более, что они не редки.

Проще всего взять онлайн кредит тем, кто уже в прошлом оформлял займы. Репутация имеет не последнее значение, поэтому лучше прибегать к услугам одного и того же сервиса, чем каждый раз искать новую микрофинансовую организацию.

Если какие-то разделы в договоре вызывают вопросы, лучше обратиться за разъяснением к профессиональному юристу. Либо же можно взять микрозайм в другой компании, где договор написан более простым языком и нет возможностей для двоякого толкования его условий.

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