Полгода без Олега Табакова. 14 лучших ролей легендарного актера

12 марта 2018 года ушел из жизни народный артист Советского Союза Олег табаков. Актер театра и кино, режиссер и педагог скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Сегодня Табакову исполнилось бы 83 года. За свою жизнь он сыграл более чем в 120 лентах. Пересматриваем лучшие из них — за которые зрители и полюбили знаменитого актера.

"Война и мир"

Говорим "Николай Ростов" — вспоминаем Олега Табакова. К тому времени, как его пригласили сниматься в "Войне и мире", молодой Табаков уже сыграл около десятка ролей в кино, но именно экранизация романа Льва Толстого стала для него звездным часом. Полюбить его в роли Николая Ростова публике не помешало и то, что 30-летний актер был на десять лет старше своего персонажа. Впрочем, как мы помним, режиссер Сергей Бондарчук вообще не особенно переживал по поводу несовпадения возраста актеров и героев: сам он в 47 играл в фильме 20-летнего Пьера Безухова.

"Семнадцать мгновений весны"

В легендарном мини-сериале Татьяны Лиозновой Олег Павлович исполнил роль Вальтера Шелленберга, руководителя немецкой внешней разведки. По словам актера, после премьеры картины он услышал от самого Андропова, что "так хорошо играть бригаденфюрера СС — безнравственно", а позднее получил благодарность от семьи своего героя.

На новый год я получил открытку из ФРГ, на немецком языке. Красивая такая открытка — с Санта-Клаусом, оленями и упряжкой. Мне писала племянница Шелленберга: "Спасибо вам, что вы были так же добры, как был добр дядя Вальтер". Оказывается, она посмотрела наш фильм, — рассказывал Табаков в интервью.

"Д'Артаньян и три мушкетера"

Весь актерский состав приключенческой ленты по мотивам произведения Дюма — сплошь любимые нами актеры, не исключение и исполнивший роль Людовика XIII Олег Табаков.

"Мэри Поппинс, до свидания"

Женские роли? Почему бы и нет, если перед нами талант уровня Табакова. В фильме, который мы все так любим с детства, у Олега Павловича была запоминающаяся роль гувернантки Юфимии Эндрю. По словам актера, работая над женским образом, он пристально наблюдал за своей тещей, перенимая ее манеры.



"Марк Твен против..."

В фильме, который сейчас назвали бы байопиком, Олег Табаков так вжился в образ Марка Твена, что его сложно было отличить от реального писателя.

"Гори, гори, моя звезда"

Табаков сыграл в фильме 1970 года театрального режиссера-самоучку Искремаса (сокращение от "Искусство революции — в массы!"). Не так давно о фильме заговорили снова — когда актриса Елена Проклова призналась прессе, что между ней и Олегом Табаковым на съемках существовала взаимная влюбленность. Ей тогда было 16, ему — 33, и спустя несколько лет, по словам Прокловой, у них начался настоящий роман (несмотря на то, что Табаков был женат).



"Человек с бульвара Капуцинов"

Комедийные роли — это то, за что в нашей стране Табакова полюбили в первую очередь. Бармен Гарри из "Человека с бульвара Капуцинов" — как раз в числе его работ, самых популярных у зрителей. Редко отрицательные персонажи бывают настолько смешными и обаятельными!

"Двенадцать стульев"

"Застенчивый ворюга" Альхен из поставленной Марком Захаровым экранизации романа Ильфа и Петрова — еще один из знаковых комедийных образов Табакова.

"Несколько дней из жизни И. И. Обломова"

Табаков не просто сыграл главную роль в ленте Никиты Михалкова — это он и предложил режиссеру экранизировать роман Гончарова. Михалков говорит, что в актере его восхитила "невероятная, детская совершенно, пронзительная искренность" и что необходимая персонажу "обломовская лень" тоже была характерной чертой Олега Павловича.

"После дождичка в четверг"

Если бы все злодеи в кино были такими же нестрашными, как Кащей Бессмертный в исполнении Табакова, нам некем было бы пугать непослушных детей!

"Ширли-мырли"

Одна из наиболее знаменитых (и одна из немногих удачных) комедий 90-х не обошлась без участия Табакова. Режиссер Владимир Меньшов вообще собрал в своем фильме по-настоящему звездный состав. Олег Павлович играл колоритного персонажа со звучной фамилией Суходрищев, чьи реплики моментально разошлись на цитаты.

"Москва слезам не верит"

В культовой ленте о женском счастье у Табакова была небольшая, но яркая роль женатого любовника главной героини.



"Сирота казанская"

"Сирота казанская" — из тех лент, где актерский состав решает все: благодаря талантливой игре трио "отцов" — Олега Табакова, Валентина Гафта и Льва Дурова — фильм уже 20 лет пользуется огромной любовью зрителей.

"Трое из Простоквашино"

В списки лучших фильмов того или иного актера редко включают анимационных персонажей, но мы просто не можем не упомянуть кота Матроскина, говоря о самых блистательных работах Олега Табакова! Это как раз один из тех героев, которых любой без труда узнает не глядя — просто по голосу.



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