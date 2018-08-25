Полгода без Олега Табакова. 14 лучших ролей легендарного актера

25.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

12 марта 2018 года ушел из жизни народный артист Советского Союза Олег табаков. Актер театра и кино, режиссер и педагог скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Сегодня Табакову исполнилось бы 83 года. За свою жизнь он сыграл более чем в 120 лентах. Пересматриваем лучшие из них — за которые зрители и полюбили знаменитого актера.

"Война и мир"
Полгода без Олега Табакова. 14 лучших ролей легендарного актераГоворим "Николай Ростов" — вспоминаем Олега Табакова. К тому времени, как его пригласили сниматься в "Войне и мире", молодой Табаков уже сыграл около десятка ролей в кино, но именно экранизация романа Льва Толстого стала для него звездным часом. Полюбить его в роли Николая Ростова публике не помешало и то, что 30-летний актер был на десять лет старше своего персонажа. Впрочем, как мы помним, режиссер Сергей Бондарчук вообще не особенно переживал по поводу несовпадения возраста актеров и героев: сам он в 47 играл в фильме 20-летнего Пьера Безухова.

"Семнадцать мгновений весны"
Полгода без Олега Табакова. 14 лучших ролей легендарного актераВ легендарном мини-сериале Татьяны Лиозновой Олег Павлович исполнил роль Вальтера Шелленберга, руководителя немецкой внешней разведки. По словам актера, после премьеры картины он услышал от самого Андропова, что "так хорошо играть бригаденфюрера СС — безнравственно", а позднее получил благодарность от семьи своего героя.

На новый год я получил открытку из ФРГ, на немецком языке. Красивая такая открытка — с Санта-Клаусом, оленями и упряжкой. Мне писала племянница Шелленберга: "Спасибо вам, что вы были так же добры, как был добр дядя Вальтер". Оказывается, она посмотрела наш фильм, — рассказывал Табаков в интервью.

"Д'Артаньян и три мушкетера"
Полгода без Олега Табакова. 14 лучших ролей легендарного актераВесь актерский состав приключенческой ленты по мотивам произведения Дюма — сплошь любимые нами актеры, не исключение и исполнивший роль Людовика XIII Олег Табаков.

"Мэри Поппинс, до свидания"
Полгода без Олега Табакова. 14 лучших ролей легендарного актераЖенские роли? Почему бы и нет, если перед нами талант уровня Табакова. В фильме, который мы все так любим с детства, у Олега Павловича была запоминающаяся роль гувернантки Юфимии Эндрю. По словам актера, работая над женским образом, он пристально наблюдал за своей тещей, перенимая ее манеры.

"Марк Твен против..."
Полгода без Олега Табакова. 14 лучших ролей легендарного актераВ фильме, который сейчас назвали бы байопиком, Олег Табаков так вжился в образ Марка Твена, что его сложно было отличить от реального писателя.

"Гори, гори, моя звезда"
Полгода без Олега Табакова. 14 лучших ролей легендарного актераТабаков сыграл в фильме 1970 года театрального режиссера-самоучку Искремаса (сокращение от "Искусство революции — в массы!"). Не так давно о фильме заговорили снова — когда актриса Елена Проклова призналась прессе, что между ней и Олегом Табаковым на съемках существовала взаимная влюбленность. Ей тогда было 16, ему — 33, и спустя несколько лет, по словам Прокловой, у них начался настоящий роман (несмотря на то, что Табаков был женат).

"Человек с бульвара Капуцинов"
Полгода без Олега Табакова. 14 лучших ролей легендарного актераКомедийные роли — это то, за что в нашей стране Табакова полюбили в первую очередь. Бармен Гарри из "Человека с бульвара Капуцинов" — как раз в числе его работ, самых популярных у зрителей. Редко отрицательные персонажи бывают настолько смешными и обаятельными!

"Двенадцать стульев"
Полгода без Олега Табакова. 14 лучших ролей легендарного актера"Застенчивый ворюга" Альхен из поставленной Марком Захаровым экранизации романа Ильфа и Петрова — еще один из знаковых комедийных образов Табакова.

"Несколько дней из жизни И. И. Обломова"
Полгода без Олега Табакова. 14 лучших ролей легендарного актераТабаков не просто сыграл главную роль в ленте Никиты Михалкова — это он и предложил режиссеру экранизировать роман Гончарова. Михалков говорит, что в актере его восхитила "невероятная, детская совершенно, пронзительная искренность" и что необходимая персонажу "обломовская лень" тоже была характерной чертой Олега Павловича.

"После дождичка в четверг"
Полгода без Олега Табакова. 14 лучших ролей легендарного актераЕсли бы все злодеи в кино были такими же нестрашными, как Кащей Бессмертный в исполнении Табакова, нам некем было бы пугать непослушных детей!

"Ширли-мырли"
Полгода без Олега Табакова. 14 лучших ролей легендарного актераОдна из наиболее знаменитых (и одна из немногих удачных) комедий 90-х не обошлась без участия Табакова. Режиссер Владимир Меньшов вообще собрал в своем фильме по-настоящему звездный состав. Олег Павлович играл колоритного персонажа со звучной фамилией Суходрищев, чьи реплики моментально разошлись на цитаты.

"Москва слезам не верит"
Полгода без Олега Табакова. 14 лучших ролей легендарного актераВ культовой ленте о женском счастье у Табакова была небольшая, но яркая роль женатого любовника главной героини.

"Сирота казанская"
Полгода без Олега Табакова. 14 лучших ролей легендарного актера"Сирота казанская" — из тех лент, где актерский состав решает все: благодаря талантливой игре трио "отцов" — Олега Табакова, Валентина Гафта и Льва Дурова — фильм уже 20 лет пользуется огромной любовью зрителей.

"Трое из Простоквашино"
Полгода без Олега Табакова. 14 лучших ролей легендарного актераВ списки лучших фильмов того или иного актера редко включают анимационных персонажей, но мы просто не можем не упомянуть кота Матроскина, говоря о самых блистательных работах Олега Табакова! Это как раз один из тех героев, которых любой без труда узнает не глядя — просто по голосу.

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