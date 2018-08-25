Путин высказался о новом браке бывшей жены

Личная жизнь первых лиц государства всегда находится в центре внимания огромного количества людей. В этом плане особняком стоит президент Владимир Путин, который самым тщательным образом скрывает свою семью, лишь изредка высказываясь на этот счет.

Однако скрыть развод с супругой Людмилой у главы государства не получилось. В 2013 году они публично объявили о прекращении отношений, заметив, что это решение было обоюдным. Тогда еще жена Путина отметила, что устала от постоянного внимания к своей персоне, а также ей тяжело из-за того, что супруга постоянно нет дома. Впрочем, им удалось сохранить дружеское общение.

Через некоторое время появились данные о новом браке экс-супруги президента. В пользу этой версии говорил тот факт, что она стала Людмилой Очеретной. Новым избранником бывшей первой леди оказался молодой предприниматель Артур Очеретный. Саму свадьбу они скрывали до последнего, поэтому до сих пор неизвестны детальные подробности.

На недавнем публичном мероприятии у Владимира Путина поинтересовались, какие отношения он поддерживает с бывшей женой и что ему известно о тех изменениях, которые произошли в ее личной жизни. Глава государства сразу же отметил, что его экс-супруга абсолютно счастлива, а периодически они видятся. В основном это происходит из-за семейных праздников.

Путин в довольно пространственной манере высказался о новом браке экс-супруги. Он лишь указал на тот факт, что Людмила довольна своей нынешней жизнью.

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