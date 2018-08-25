В Госдуме объяснили, отменят ли пенсии в России

Пенсионная тематика остается в поле зрения миллионов россиян по той простой причине, что в последние годы государству становится все сложнее исполнять взятые на себя ранее социальные обязательства. Это приводит к сокращению социальных расходов.

Сегодня всем известно, что масштабная пенсионная реформа, которая должна начаться 1 января будущего года, позволит бюджету страны получить огромное количество свободных денег. Куда они будут направлены - вопрос интересный и спорный. Власти уверяют, что основная часть пойдет на повышение пенсий граждан, но люди сомневаются в такой щедрости государства.

Вместе с этим все чаще стали возникать разговоры о том, что в конечном счете пенсии будут и вовсе отменены. В частности, такую перспективу недавно обрисовал спикер Госдумы Вячеслав Володин, что вызвало среди россиян крайне негативную реакцию.

Вскоре появилось уточнение, из которого следовало, что на самом деле государство не хочет полностью снимать с себя все социальные обязательства. Планируется лишь усовершенствовать бюджет Пенсионного фонда, чтобы нагрузка на него постепенно снижалась.

Володин также дал понять, что пенсии в обозримом будущем будут индексироваться гораздо быстрее, нежели это происходит сегодня. Он поставил задачу перед коллегами довести средний размер пенсии по стране до 25 тысяч рублей. Правда, временные рамки для реализации этой задумки, спикер Госдумы озвучивать не стал.

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