Актёр из «Интернов» сообщил в полицию о пропаже супруги и грудного ребенка



4 дня назад между супругами произошла ссора, после чего женщина собрала вещи и уехала в неизвестном направлении. Её телефон недоступен, а о местонахождении матери и младенца ничего не знают даже родственники.

Российский актёр Дмитрий Файнштейн обратился в правоохранительные органы после пропажи своей супруги Виктории и новорождённого сына. Четыре дня назад женщина с двухмесячным ребёнком ушла из квартиры в столичном районе Гольяново, и с тех пор о ней ничего не известно.

В беседе с журналом Starhit Дмитрий признался, что исчезновению супруги предшествовала семейная ссора, каких в последнее время было немало. Мужчина утверждает, что его жена страдает послеродовой депрессией. Возможно именно этим и был обусловлен её импульсивный поступок.

— В последние месяцы у нас начались проблемы. У жены обострилась послеродовая депрессия, мы постоянно скандалили. В итоге она сказала, что поедет к подруге, а сама уехала в неизвестном направлении, — приводит издание слова актёра. — Думаю, она где-то в Москве. Своим друзьям она вообще сказала, что уходит в монастырь.

Напомним, что Дмитрий Файнштейн известен по ролям в сериалах "Интерны", "Чужие тайны" и "Карпов".



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