Супруг Ани Лорак ушел к возлюбленной



Брак знаменитой певицы висит на волоске. По сообщению человека из близкого окружения Ани Лорак, в данное время ее супруг Мурат Налчаджиоглу живет вместе с моделью Яной Беляевой, которая еще недавно отрицала любовную связь с ним.

Новость об изменах со стороны супруга Ани Лорак стало большой неожиданностью для поклонников певицы. Брак 39-летний Ани считался идеальным до тех пор, пока ее мужа 41-летнего Мурата Налчаджиоглу не застали в обществе 26-летней модели Яны Беляевой в одном из киевских караоке-баров. А недавно человек, близкий к окружению Лорак сообщил, что после возникший шумихи Налчаджиоглу стал жить с Беляевой. Пара якобы снимает квартиру в престижном районе Киева, оплата которой идет с заработков Ани.

А ведь еще недавно Яна Беляева опровергала тот факт, что ее и Мурата связывают романтическое отношения и уверяла общественность: они с ним просто друзья и знают друг друга не один год.

После всего этого особо внимательные поклонники Лорак заметили отсутствие обручального кольца на ее руке, после чего предположили, что певица решила окончательно разворовать отношения с супругом, правда, о разводе пары пока речи нет. Комментировать происходящее Ани не собирается, да и представители певицы просят не задавать ей вопросов о личной жизни. Налчаджиоглу дал объяснение происходящему, отметив, что никто не знает, как на самом обстоят дела в их с Лорак семье.

«Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства, со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня», — такую запись опубликовал Мурат в соцсети.

В непростую ситуацию Ани и Мурата вмешался Юрий Фалеса, с которым певица находилась в отношениях на протяжении 13 лет. Юрий и Лорак расстались не на очень позитивной ноте: певица ушла от него к футболисту Сергею Реброву. Со времени Фалеса смог простить ее, а в данное время готов прийти к ней на помощь. «Если этот брак продолжает существовать, значит, их все устраивает. Я надеюсь, что Каролина сможет все простить мужу, потому что у них есть общий ребенок. Думаю, что она сама справится со всем этим», — делился Юрий.

Напомним, 14 августа возлюбленная Налчаджиоглу Яна Беляева принимала участие в конкурсе красоты «Мисс Украина Вселенная 2018», который прошел в Киеве. Многие считали, что Яне удастся завоевать корону победительницы, вооружившись поддержкой Налчаджиоглу, однако модель вошла лишь в девятку финалисток. Согласно правилам конкурса, главная красавица должна обладать безупречной репутацией, которой у Беляева вряд ли может похвастаться.



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