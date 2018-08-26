Володин рассказал о будущем пенсий в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин наделал много шума в информационном пространстве своим свежим заявлением. Он рассказал о том, что уже в обозримом будущем пенсии в России могут быть отменены. Конечно же, россияне были поражены подобными планами властей.

Впрочем, очень быстро Володин поправил себя и объяснил, что на самом деле о полной отмене государственных пенсий сейчас речи не идет. Он лишь подчеркнул, что пенсионные выплаты могут быть трансформированы и они попросту изменятся. Проще говоря, пенсии станут другими, более адресными.

Вместе с этим политический деятель отметил, что сегодняшний размер пенсий является недопустимым. Володин обратил внимание на то, что власти должны сделать все возможное для повышения материального достатка пенсионеров. По словам спикера Госдумы, те проблемы, которые сегодня имеются у Пенсионного фонда, не должны сказываться на пенсионном обеспечении граждан.

В конечном итоге, как полагает Володин, средний размер пенсий в нашей стране должен быть увеличен до 25 тысяч рублей. На эти цели планируется выделить дополнительные бюджетные ресурсы. Правда, временные рамки спикер Госдумы озвучивать не стал. По этой причине непонятно, когда к данному показателю планируется прийти в России.

Тем временем остается на слуху масштабная пенсионная реформа, в рамках которой предполагается увеличить пенсионный возраст. Через несколько лет мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины в 63 года.

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