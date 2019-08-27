Фанаты возмутились «благословением» Лободы от Пугачевой



Звезда советской эстрады Алла Пугачева намекнула на то, что певица Светлана Лобода может стать ее преемницей. Видео со словами Примадонны Лобода опубликовала в своем Instagram.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» выложила ролик, на котором 70-летняя Пугачева забавно перефразировала строчку хита «Живи спокойно, страна».

«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она, — сказала Пугачева, показывая на смущенную Лободу. — Все остальные — в тени».

В публикации 36-летняя знаменитость поблагодарила коллегу, судя по всему, за «благословение».

Многие поклонники украинской певицы считают, что Лобода сейчас является чуть ли не преемницей легенды советской сцены. Однако нашлись и те, кто отнесся к такой позиции довольно скептически.

«Тоже мне сравнение! Алла Пугачева приврала просто! Сравнить Пугачеву, которая легенда! И сравнить Лободу, которая через пару лет исчезнет со сцены!» — написал пользователь с ником yanichkina74.

Интернет-пользователи высказали мнение, что Лобода просто-напросто подлизывается к Пугачевой.

«Ужас, как вы все смешно пресмыкаетесь», — возмутился юзер lanochka_swet.

Отметим, что между Пугачевой и Лободой давно сложились дружеские отношения. Известно, что исполнительница хита «SuperStar» часто гостит у своей коллеги, а та приходит на ее концерты.



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