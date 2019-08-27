«Прекрасный старт»: дочь Заворотнюк представила линию одежды на фоне слухов о раке у артистки



Пока фанаты обсуждают тревожные сплетни о раке, Анастасия Заворотнюк хвастается успехами наследницы. Старшая дочь звезды – Анна – пробует себя в бизнесе.

23-летняя наследница артистки запустила собственную линию одежды и аксессуаров. Об этом рассказала сама Анастасия Заворотнюк. Актриса посвятила этому пост в Instagram.

Звезда отечественного экрана сообщила, что новый бренд получил название D8 Moscow. Анна и ее подруга сами разрабатывали дизайн, подбирали материалы для пошива и контролировали производство продукции.

"Считаю, отличный старт, и получается весьма неплохо, как думаете? Первая коллекция разошлась на ура), По-моему, получилось стильно, актуально, красиво и функционально – все как любят современные девушки. Как мама горжусь своей девочкой)) Только вперед, дальше – больше! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – отметила Анастасия Заворотнюк.

В комментариях к публикации Анна поблагодарила знаменитую маму за помощь. Девушка назвала родительницу "главной опорой".

Отметим, что старт бизнеса Анны совпал с волной сплетен о ее маме. Последние несколько дней в Сети бурно обсуждают слухи о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Поговаривают, что у артистки онкологическое заболевание. Коллеги и друзья звезды призывают не верить сплетням и называют новости о раке фейковыми. Отметим, что официальное опровержение от звезды так и не поступило.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







