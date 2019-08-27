Собчак огласила качества, от которых россиян «бомбит не по-детски»



Известная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак назвала качества, которые вызывают ненависть у россиян. На размышления Собчак подтолкнуло интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

«Благодаря этому интервью можно четко сформулировать, чего «не любит наш народ». А не любит он соединения двух вещей: наглости и таланта», — написала Собчак в Instagram.

По словам журналистки, россияне могут стерпеть человека просто талантливого. Однако если талантливый человек оказывается циничным, рассудительным, высокомерным, нарцисстичным и к тому же обладает чувством юмора, то «весь Facebook бомбит не по-детски», добавила телеведущая.

Ранее Лебедев крайне удивил россиян заявлением о том, что якобы навсегда бежит из России. Однако позже выяснилось, что таким образом дизайнер опробовал манипулятивные приемы, которые так называемая российская оппозиция использует для формирования протестного сознания у школьников. В интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?» Лебедев назвал либералов «инфантильными бездельниками», которые любят проводить шумные акции, но при этом ничего не умеют.

Дизайнер отметил, что либералы используют психологический трюк, чтобы собрать вокруг себя людей. Люди считают, что они становятся лучше, выходя на митинг, а в итоге просто покупают себе «микроиндульгенцию». Так часто делают мамы и папы, которые покупают детям игрушки не чтобы порадовать ребенка, а чтобы убедить самих себя в том, что они по-прежнему хорошие родители.



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