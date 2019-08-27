Звезда «Полицейского с Рублевки» скинул 40 кг



Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов заявил, что похудел на 40 килограммов. Об этом он рассказал в комментарии на странице режиссера Алексея Нужного.

В своем аккаунте в Instagram режиссер опубликовал видеозапись с актером Евгением Куликом. Режиссер поинтересовался у Кулика, исполнившего одну из главных ролей в комедии «Я худею», о его весе. Актер рассказал, что весит 125 килограммов, однако хотел бы, чтобы его вес составлял 110 килограммов.

Попов, комментируя публикацию, отметил, что за два месяца сбросил 40 килограммов.

«Я похудел на 40 килограммов и перестал делить с Женькой персонажей во всех проектах», — цитирует слова актера «Вечерняя Москва».

Напомним, Роман Попов сыграл роль следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки»

Весной 2018 года комедия «Я худею» Алексея Нужного стала лидером проката по итогам мартовских праздников. Фильму удалось собрать 331 миллион рублей. Сюжет картины разворачивается вокруг девушки по имени Аня, которая отчаянно хочет похудеть, чтобы вернуть бывшего парня. Бороться с лишним весом ей помогает герой Евгения Кулика, который тоже борется с лишним весом.



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