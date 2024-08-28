В России хотят усилить контроль за серыми зарплатами

Минэкономразвития расширит перечень оснований для выездных проверок в сфере трудового права.

Российские власти хотят усилить контроль за самозанятыми и теми, кто может потенциально быть плательщиком серых зарплат. Перечень оснований для выездных проверок в сфере трудового права может быть расширен.

Перечень оснований для выездных проверок предложили расширить в Минэкономразвития, пишет РБК. Речь идет о сигналах о возможных нарушениях в сфере трудового права — тех, кто платит зарплату «в конвертах» полностью или частично, а также уходит от налогов, переводя своих сотрудников в статус самозанятых (то есть плательщиков налога на профессиональных доход в 4% или 6%). В Роструде подтвердили информацию — новые варианты индикаторов риска действительно обсуждаются.

«Сам по себе индикатор нарушением не является, но указывает контрольно-надзорному органу на высокую вероятность нарушения, которую надо проверить», — отметили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует реформу контрольно-надзорной деятельности.

Индикаторы — не нарушение, но могут говорить о том, что с высокой степенью вероятности нарушения есть.

Фото: pixabay.com

Например, это могут быть начисления зарплаты ниже МРОТ (сейчас составляет 19 242 рублей) 60 и более работникам, или более чем 50% штата, а также несокращение работников при уменьшении фонда оплаты труда на 80% и более за квартал.

Ещё одним критерием может быть активное взаимодействие организации с самозанятыми. Если их более 35 и каждый месяц они зарабатывают по 35 тысяч и более долгое время, то это может говорить о подмене трудовых отношений. Также показателем может быть то, что самозанятые получают от этой организации 90% или более дохода.

Новый критерий связан с медицинскими организациями — это снижение зарплаты у 25% и более работников.

Юристы напоминают, что сейчас действует мораторий на проведение внеплановых проверок, однако объекты, у которых выявлены идентификаторы риска, могут быть исключением. По данным Миноэкономразвития, эффективность надзорных проверок высока и составляет около 90%.

Фото: pixabay.com

Ранее власти заявляли, что в России всё ещё многие уходят от налогов, используя различные схемы по их оптимизации. Широко распространены зарплаты «в конвертах» и так называемые «серые зарплаты», когда часть зарплаты официальная, а часть — нет и налоги с неё не платятся. Объем «серых зарплат» оценивался в 2023 году в 12,8 трлн рублей. Другие компании устраивают сотрудников в статусе самозанятых, так налог платят они, а не компания, а его размер меньше, чем положено.

Опросы показали, что около трети россиян (37%) готовы дать согласие на работу за зарплаты в конверте. 42% на такие условия работы не согласны. 21% россиян затрудняется определиться с позицией по этому вопросу. Чаще всего на «зарплату в конверте» согласны люди 35-44 лет и те, кто получает более 50 тысяч в месяц.

Другой опрос показал, что 63% россиян лояльно относятся к предложению работодателя платить «в серую». Каждый четвёртый не против получения дохода «в конверте», ещё 39% согласны на это только если нет других вариантов трудоустройства.

Фото: pixabay.com

Истории у россиян, вынужденных в тот или иной период работать нелегально, разные:

«Два раза работала по «серой» схеме. Осталась в дураках. При увольнении якобы премии за предыдущие месяцы оказались уже авансом, поэтому мне ничего не выплатили. Хорошо, что работала непродолжительное время, а то пришлось бы доплачивать мне работодателю...»;

«Декретные были низкие в итоге. А так нет, никаких проблем»;

«Разные бывают случаи. Лично у меня всё норм было. Но знаю тех, кого жёстко обманули при увольнении».

«Надо понимать, что работники вынуждены работать в серой, черной зоне исходя их отсутствия альтернативы и вынуждены подчиниться, играя по правилам работодателя», — пояснил депутат ГД Ярослав Нилов.

Он напомнил, что от зарплаты в конверте прежде всего страдает работник, так как в таком случае он не может в случае предусмотренных законом случаев рассчитывать на официальные выплаты.

Ранее россияне рассказали о зарплате, которая позволяет путешествовать.

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