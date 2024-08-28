В России хотят усилить контроль за серыми зарплатами

Минэкономразвития расширит перечень оснований для выездных проверок в сфере трудового права.
Российские власти хотят усилить контроль за самозанятыми и теми, кто может потенциально быть плательщиком серых зарплат. Перечень оснований для выездных проверок в сфере трудового права может быть расширен.
Перечень оснований для выездных проверок предложили расширить в Минэкономразвития, пишет РБК. Речь идет о сигналах о возможных нарушениях в сфере трудового права — тех, кто платит зарплату «в конвертах» полностью или частично, а также уходит от налогов, переводя своих сотрудников в статус самозанятых (то есть плательщиков налога на профессиональных доход в 4% или 6%). В Роструде подтвердили информацию — новые варианты индикаторов риска действительно обсуждаются.
«Сам по себе индикатор нарушением не является, но указывает контрольно-надзорному органу на высокую вероятность нарушения, которую надо проверить», — отметили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует реформу контрольно-надзорной деятельности.
Индикаторы — не нарушение, но могут говорить о том, что с высокой степенью вероятности нарушения есть.
Фото: pixabay.com
Например, это могут быть начисления зарплаты ниже МРОТ (сейчас составляет 19 242 рублей) 60 и более работникам, или более чем 50% штата, а также несокращение работников при уменьшении фонда оплаты труда на 80% и более за квартал.
Ещё одним критерием может быть активное взаимодействие организации с самозанятыми. Если их более 35 и каждый месяц они зарабатывают по 35 тысяч и более долгое время, то это может говорить о подмене трудовых отношений. Также показателем может быть то, что самозанятые получают от этой организации 90% или более дохода.
Новый критерий связан с медицинскими организациями — это снижение зарплаты у 25% и более работников.
Юристы напоминают, что сейчас действует мораторий на проведение внеплановых проверок, однако объекты, у которых выявлены идентификаторы риска, могут быть исключением. По данным Миноэкономразвития, эффективность надзорных проверок высока и составляет около 90%.
Фото: pixabay.com
Ранее власти заявляли, что в России всё ещё многие уходят от налогов, используя различные схемы по их оптимизации. Широко распространены зарплаты «в конвертах» и так называемые «серые зарплаты», когда часть зарплаты официальная, а часть — нет и налоги с неё не платятся. Объем «серых зарплат» оценивался в 2023 году в 12,8 трлн рублей. Другие компании устраивают сотрудников в статусе самозанятых, так налог платят они, а не компания, а его размер меньше, чем положено.
Опросы показали, что около трети россиян (37%) готовы дать согласие на работу за зарплаты в конверте. 42% на такие условия работы не согласны. 21% россиян затрудняется определиться с позицией по этому вопросу. Чаще всего на «зарплату в конверте» согласны люди 35-44 лет и те, кто получает более 50 тысяч в месяц.
Другой опрос показал, что 63% россиян лояльно относятся к предложению работодателя платить «в серую». Каждый четвёртый не против получения дохода «в конверте», ещё 39% согласны на это только если нет других вариантов трудоустройства.
Фото: pixabay.com
Истории у россиян, вынужденных в тот или иной период работать нелегально, разные:
«Два раза работала по «серой» схеме. Осталась в дураках. При увольнении якобы премии за предыдущие месяцы оказались уже авансом, поэтому мне ничего не выплатили. Хорошо, что работала непродолжительное время, а то пришлось бы доплачивать мне работодателю...»;
«Декретные были низкие в итоге. А так нет, никаких проблем»;
«Разные бывают случаи. Лично у меня всё норм было. Но знаю тех, кого жёстко обманули при увольнении».
«Надо понимать, что работники вынуждены работать в серой, черной зоне исходя их отсутствия альтернативы и вынуждены подчиниться, играя по правилам работодателя», — пояснил депутат ГД Ярослав Нилов.
Он напомнил, что от зарплаты в конверте прежде всего страдает работник, так как в таком случае он не может в случае предусмотренных законом случаев рассчитывать на официальные выплаты.
Ранее россияне рассказали о зарплате, которая позволяет путешествовать.
Последние новости России на сегодня читайте здесь, на БлокнотРУ
#Новости Блокнот Россия
#Новости России
#Блокнот новости России
#Новости России 28 августа 2024
#Новости России и мира сегодня
Свое мнение о новостях России можно высказать в комментариях ниже