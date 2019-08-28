Жигунов прокомментировал слухи о раке мозга у Заворотнюк



Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.

«Настя – человек с фантазией, конечно, но не до такой степени», — заявил он.

Жигунов подчеркнул, что просто не верит, что Анастасия могла специально запустить эти сплетни о раке, пишет Teleprogramma.pro.

«Она не такая», – подчеркнул он.

Артист добавил, что Заворотнюк не стала бы шутить со своим здоровьем. Однако правду, как подчеркнул он, знает только сама звезда, пишет портал «Дни.ру».

Ранее газета KP.RU сообщила, что о своем состоянии актриса расскажет в сентябре в эфире ток-шоу. Но в Сети уже высказали мнение, что всю эту историю с раком Заворотнюк затеяла специально ради хайпа.

Изначально информация о том, что у «прекрасной няни» нашли рак, появилась в журнале «Тайны звезд». Издание опубликовало фото, на котором якобы можно видеть, что на шее у 48-летней артистки есть шрам, и он доказывает взятие биопсии.Такую процедуру проводят для подтверждения страшного диагноза.

Эти сообщения ранее прокомментировал и знаменитый тренер Илья Авербух, который хорошо знаком с мужем артистки, фигуристом Петром Чернышевым. Спортсмен назвал все публикации о раке «глупостями» и попросил не переживать за Анастасию. Напомним, именно рак мозга стал причиной смерти знаменитой российской певицы, актрисы и телеведущей Жанны Фриске. Ее не стало в июне 2015 года.



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